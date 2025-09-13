Если Покровск и Мирноград будут оккупированы, то откроется путь на Днепропетровщину. Это в эфире 24 Канала объяснил военный обозреватель Денис Попович.
"Если Покровск и Мирноград упадут, то тогда открывается широкий путь на Днепропетровщину. Это последние крупные города, которые сдерживают врага от вторжения в Днепропетровскую область", – подчеркнул он.
Бывший Днепропетровский выступ, потому что он в большой степени уже ликвидирован. Там враг потерял инициативу именно на этом участке фронта и сейчас находится под угрозой окружения.
Кроме того, под угрозой ликвидации находится вся северная сторона окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Если посмотреть на карту, сравнить последнее продвижение наших войск на этом участке фронта, это будет понятно. Но враг перебрасывает туда подкрепления,
– отметил Попович.
Важный сбор для 69 ОЕБР
Сейчас идет сбор на пикапы для 68-й отдельной егерской бригады. Это батальон беспилотных систем, который сейчас воюет на Покровском направлении. Бойцы понесли потери. Приобщиться можно по ссылке.
Им сейчас крайне необходимы три пикапа. Общая стоимость сбора – 1 миллион гривен. Пикапы, вообще машины – это расходный материал на фронте. Они постоянно нуждаются в обновлении и замене. Для этих бойцов они необходимы, чтобы выезжать на боевые задачи. Каждый вклад приближает победу, сохраняет жизнь наших бойцов,
– подчеркнул военный обозреватель.
Ситуация возле Покровска: главное
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ остановили 49 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.
Спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что россияне установили антирекорд на Покровском направлении. Он пояснил, что в течение дня осуществили атаки по 19 направлениям. Ранее их было 16, 13 и даже меньше.
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Тактика оккупантов шокирует. По словам военного, захватчики пытаются продвигаться большим количеством "одноразовых". Россияне штурмуют малыми группами и несут большие потери.