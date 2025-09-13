Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодезей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголовое, Ставки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

