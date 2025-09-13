Якщо Покровськ і Мирноград будуть окуповані, то відкриється шлях на Дніпропетровщину. Це в ефірі 24 Каналу пояснив військовий оглядач Денис Попович.
"Якщо Покровськ і Мирноград впадуть, то тоді відкривається широкий шлях на Дніпропетровщину. Це останні великі міста, які стримують ворога від вторгнення в Дніпропетровську область", – підкреслив він.
Колишній Дніпропетровський виступ, тому що він великою мірою вже ліквідований. Там ворог втратив ініціативу саме на цій ділянці фронту і зараз перебуває під загрозою оточення.
Крім того, під загрозою ліквідації перебуває уся північна сторона оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Якщо подивитися на мапу, порівняти останнє просування наших військ на цій ділянці фронту, це буде зрозуміло. Але ворог перекидає туди підкріплення,
– зауважив Попович.
Важливий збір для 69 ОЄБР
Зараз триває збір на пікапи для 68-ї окремої єгерської бригади. Це батальйон безпілотних систем, який зараз воює на Покровському напрямку. Бійці зазнали втрат. Долучитися можна за посиланням.
Їм зараз вкрай необхідні три пікапи. Загальна вартість збору – 1 мільйон гривень. Пікапи, взагалі автівки – це розхідний матеріал на фронті. Вони постійно потребують оновлення та заміни. Для цих бійців вони необхідні, щоб виїжджати на бойові завдання. Кожен внесок наближає перемогу, зберігає життя наших бійців,
– наголосив військовий оглядач.
Ситуація біля Покровська: головне
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 49 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.
Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський зазначив, що росіяни встановили антирекорд на Покровському напрямку. Він пояснив, що впродовж дня здійснили атаки за 19 напрямками. Раніше їх було 16, 13 і навіть менше.
Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Тактика окупантів шокує. За словами військового, загарбники намагаються просуватися великою кількістю "одноразових". Росіяни штурмують малими групами та зазнають великих втрат.