Якщо Покровськ і Мирноград будуть окуповані, то відкриється шлях на Дніпропетровщину. Це в ефірі 24 Каналу пояснив військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо Покровськ і Мирноград впадуть, то тоді відкривається широкий шлях на Дніпропетровщину. Це останні великі міста, які стримують ворога від вторгнення в Дніпропетровську область", – підкреслив він.

Колишній Дніпропетровський виступ, тому що він великою мірою вже ліквідований. Там ворог втратив ініціативу саме на цій ділянці фронту і зараз перебуває під загрозою оточення.

Крім того, під загрозою ліквідації перебуває уся північна сторона оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Якщо подивитися на мапу, порівняти останнє просування наших військ на цій ділянці фронту, це буде зрозуміло. Але ворог перекидає туди підкріплення,

– зауважив Попович.

Важливий збір для 69 ОЄБР

Зараз триває збір на пікапи для 68-ї окремої єгерської бригади. Це батальйон безпілотних систем, який зараз воює на Покровському напрямку. Бійці зазнали втрат. Долучитися можна за посиланням.

Їм зараз вкрай необхідні три пікапи. Загальна вартість збору – 1 мільйон гривень. Пікапи, взагалі автівки – це розхідний матеріал на фронті. Вони постійно потребують оновлення та заміни. Для цих бійців вони необхідні, щоб виїжджати на бойові завдання. Кожен внесок наближає перемогу, зберігає життя наших бійців,

– наголосив військовий оглядач.

Ситуація біля Покровська: головне