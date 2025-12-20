Даже представить такого не мог, – иностранный волонтер рассказал, что его очень поразило в Украине

Украинским детям из-за войны, которую развязала Россия, пришлось преждевременно повзрослеть. Подростки в Украине задумываются над важными вопросами, о чем, например, в Европе их ровесники не думают.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс, рассказав о разговоре с украинскими школьниками, который его поразил.

Над чем размышляет украинская молодежь?

На этой неделе волонтер организации FinEst Volunteers преподавал курс в одной из школ, которой была оказана небольшая финансовая помощь. По словам Лейтса, его шокировало то, что он услышал от подростков. Он отметил, что сегодня их будущее поставлено на паузу, они не знают как строить планы на ближайшее время. Потому что не знают, будут ли призваны на военную службу, или смогут продолжить обучение.

Как отметил волонтер, многие из них хотят уехать за границу, просто жить своей жизнью, быть беззаботными, как и положено в их возрасте. Однако сейчас они сталкиваются с важными жизненными вопросами.

"Я разговаривал с мальчиками, которые говорили: "Я очень сомневаюсь, смогу ли служить своей стране, как солдат, как это сделать, как смириться с этим. Я не хочу рисковать жизнью. Я хочу строить будущее". Не могу себе представить, чтобы мне пришлось столкнуться с этим в 16 – 18 лет. Но это жизненный выбор для многих парней и девушек в этой стране. Это очень жестоко. Это проверяет общество таким образом, что мы даже не можем себе представить в ЕС, потому что мы свободны, можем делать все, что хотим", – озвучил Лейтс.

Что известно о деятельности Лейтса и что его поразило в Украине?