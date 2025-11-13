Бывший пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс в эфире 24 Канала рассказал, что именно во время волонтерства увидел совсем другую Украину, чем ожидал. Он отметил, что некоторые вещи показались ему настолько неожиданными, что полностью изменили его представление о стране.

Смотрите также Документы у Путина уже прописаны, – военный обозреватель спрогнозировал планы России относительно войны

Как иностранные волонтеры открывают для себя украинские общины?

Во время пребывания в Украине Баренд Лейтс много времени проводил в небольших общинах, где общался с местными жителями. Он обратил внимание, что люди не только легко находят общий язык с иностранцем, но и искренне интересуются теми, кто приезжает помогать. Это стало одной из первых вещей, которые произвели на него впечатление.

Большинство людей, которых встречаешь, сразу говорят с тобой на английском. Люди были очень благодарны, любознательны и хотели знать, кто я и почему мне не безразлично.

– поделился эксполитик.

Такое отношение помогло ему быстро почувствовать атмосферу открытости и доверия. Он признался, что именно в простом человеческом общении впервые увидел настоящее лицо Украины. Этот опыт стал для него важной частью волонтерской работы.

Что больше всего поразило Баренда Лейтса в путешествиях по Украине?

Поездки между городами и селами показали ему, насколько современной осталась Украина даже во время войны. Его особенно удивило, что цифровые технологии работают одинаково уверенно как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Он признал, что не ожидал увидеть такую скорость адаптации страны.

Я не ожидал, что можно платить айфоном в каждом маленьком магазине – от самых маленьких сел до больших городов. Эта цифровая революция произошла настолько стремительно и радикально, что ее можно брать за пример,

– отметил Лейтс.

Баренд Лейтс обратил внимание на то, что уровень цифровизации в Украине превосходит ожидания даже опытных европейских политиков. Его поразило, как быстро люди пользуются современными онлайн услугами – от оплат до систем оповещения об опасности. Он назвал это признаком того, что страна уже живет в европейском информационном пространстве. Именно технологичность, по его мнению, является одним из сильных маркеров нового украинского общества.

Меня поразила скорость, с которой Украина адаптируется к европейским стандартам – для меня она имеет свое законное место в ЕС, в этом нет никаких сомнений. Когда гуляешь во Львове или Киеве или едешь на Донбасс, ты находишься в европейской стране,

– подчеркнул экс-политик.

Он убежден, что Украина продемонстрировала способность жить по европейским правилам даже в период полномасштабной войны. Именно это, по его мнению, является главным аргументом для будущего членства страны в Евросоюзе.

Украинская поддержка стала для волонтера личной

Во время поездок Баренд Лейтс нашел друзей среди украинских семей, у которых мог останавливаться. Они стали важной частью его пребывания в Украине, и теперь он искренне волнуется за их безопасность. Каждый раз после воздушной тревоги он пытается узнать, все ли в порядке у тех, с кем поддерживает связь.

У меня сейчас много друзей в Украине, и после воздушной тревоги я сразу спрашиваю, в безопасности ли они. Я искренне сочувствую людям, которых здесь знаю, и всей стране,

– рассказал он.

Он признает, что опыт общения с украинцами дал ему новое видение того, как люди живут в реальности войны. Это изменило его собственное понимание солидарности и поддержки.

Как европеец помогает Украине во время войны: