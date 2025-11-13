Колишній речник президента Європейської Ради Баренд Лейтс в ефірі 24 Каналу розповів, що саме під час волонтерства побачив зовсім іншу Україну, ніж очікував. Він зауважив, що деякі речі здалися йому настільки неочікуваними, що повністю змінили його уявлення про країну.

Як іноземні волонтери відкривають для себе українські громади?

Під час перебування в Україні Баренд Лейтс багато часу проводив у невеликих громадах, де спілкувався з місцевими мешканцями. Він звернув увагу, що люди не лише легко знаходять спільну мову з іноземцем, а й щиро цікавляться тими, хто приїжджає допомагати. Це стало однією з перших речей, які справили на нього враження.

Більшість людей, яких зустрічаєш, одразу говорять з тобою англійською. Люди були дуже вдячні, допитливі і хотіли знати, хто я і чому мені не байдуже.

– поділився експолітик.

Таке ставлення допомогло йому швидко відчути атмосферу відкритості й довіри. Він зізнався, що саме у простому людському спілкуванні вперше побачив справжнє обличчя України. Цей досвід став для нього важливою частиною волонтерської роботи.

Що найбільше вразило Баренда Лейтса у подорожах Україною?

Поїздки між містами та селами показали йому, наскільки сучасною залишилася Україна навіть під час війни. Його особливо здивувало, що цифрові технології працюють однаково впевнено як у великих містах, так і в маленьких населених пунктах. Він визнав, що не очікував побачити таку швидкість адаптації країни.

Я не очікував, що можна платити айфоном у кожній маленькій крамниці – від найменших сіл до великих міст. Ця цифрова революція відбулася настільки стрімко і радикально, що її можна брати за приклад,

– зазначив Лейтс.

Баренд Лейтс звернув увагу на те, що рівень цифровізації в Україні перевершує очікування навіть досвідчених європейських політиків. Його вразило, як швидко люди користуються сучасними онлайн послугами – від оплат до систем оповіщення про небезпеку. Він назвав це ознакою того, що країна вже живе в європейському інформаційному просторі. Саме технологічність, на його думку, є одним із сильних маркерів нового українського суспільства.

Мене вразила швидкість, з якою Україна адаптується до європейських стандартів – для мене вона має своє законне місце в ЄС, у цьому немає жодних сумнівів. Коли гуляєш у Львові чи Києві або їдеш на Донбас, ти знаходишся в європейській країні,

– підкреслив експолітик.

Він переконаний, що Україна продемонструвала здатність жити за європейськими правилами навіть у період повномасштабної війни. Саме це, на його думку, є головним аргументом для майбутнього членства країни в Євросоюзі.

Українська підтримка стала для волонтера особистою

Під час поїздок Баренд Лейтс знайшов друзів серед українських сімей, у яких міг зупинятися. Вони стали важливою частиною його перебування в Україні, і тепер він щиро хвилюється за їхню безпеку. Щоразу після повітряної тривоги він намагається дізнатися, чи все гаразд у тих, з ким підтримує зв'язок.

У мене зараз багато друзів в Україні, і після повітряної тривоги я одразу питаю, чи вони в безпеці. Я щиро співчуваю людям, яких тут знаю, і всій країні,

– розповів він.

Він визнає, що досвід спілкування з українцями дав йому нове бачення того, як люди живуть у реальності війни. Це змінило його власне розуміння солідарності та підтримки.

