Что означает статус "в розыске" в Резерв+
- Статус "в розыске" в Резерв+ означает официальное внесение лица в информационные базы для установления места пребывания из-за нарушения военных обязанностей.
- Такой статус предусматривает возможность проверки документов и передачу информации в ТЦК для дальнейших действий.
В Украине действует всеобщая мобилизация и военное положение, а граждане обязаны соблюдать правила воинского учета. Что означает статус "в розыске" в Резерв+ и как его снять.
Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объяснило, что означает статус, передает 24 Канал.
Смотрите также Будут ли военно-учетные документы в Дии: ответ Минцифры
Что делать со статусом "в розыске" в Резерв+?
Специалисты отмечают, что этот статус присваивается, когда военнообязанный нарушает установленные законом обязанности.
"Он означает официальное внесение лица в информационные базы территориального центра комплектования и социальной поддержки для установления места пребывания. Такой статус предусматривает возможность проверки документов сотрудниками Нацполиции и передачу информации в ТЦК для дальнейших действий", – говорится в сообщении.
Они добавили, что объявление в розыск сигнализирует о нарушении правил воинского учета и влечет за собой дополнительные юридические последствия.
Такой статус означает, что территориальный центр не может установить местонахождение гражданина для выполнения определенных законом процедур – уточнения данных, прохождения медицинского осмотра или выполнения мобилизационных обязанностей,
– подчеркнули эксперты.
В Резерв+ появится фото
Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности.
Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это должно сделать подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов.