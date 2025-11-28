В Украине действует всеобщая мобилизация и военное положение, а граждане обязаны соблюдать правила воинского учета. Что означает статус "в розыске" в Резерв+ и как его снять.

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объяснило, что означает статус, передает 24 Канал.

Что делать со статусом "в розыске" в Резерв+?

Специалисты отмечают, что этот статус присваивается, когда военнообязанный нарушает установленные законом обязанности.

"Он означает официальное внесение лица в информационные базы территориального центра комплектования и социальной поддержки для установления места пребывания. Такой статус предусматривает возможность проверки документов сотрудниками Нацполиции и передачу информации в ТЦК для дальнейших действий", – говорится в сообщении.

Они добавили, что объявление в розыск сигнализирует о нарушении правил воинского учета и влечет за собой дополнительные юридические последствия.

Такой статус означает, что территориальный центр не может установить местонахождение гражданина для выполнения определенных законом процедур – уточнения данных, прохождения медицинского осмотра или выполнения мобилизационных обязанностей,

– подчеркнули эксперты.

