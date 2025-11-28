В Україні діє загальна мобілізація та воєнний стан, а громадяни зобов’язані дотримуватися правил військового обліку. Що означає статус "у розшуку" у Резерв+ та як його зняти.

Адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери" пояснило, що означає статус, передає 24 Канал.

Що робити зі статусом "у розшуку" у Резерв+?

Фахівці зазначають, що цей статус присвоюється, коли військовозобов’язаний порушує встановлені законом обов’язки.

"Він означає офіційне внесення особи до інформаційних баз територіального центру комплектування та соціальної підтримки для встановлення місця перебування. Такий статус передбачає можливість перевірки документів співробітниками Нацполіції та передачу інформації до ТЦК для подальших дій", – йдеться у повідомленні.

Вони додали, що оголошення у розшук сигналізує про порушення правил військового обліку та тягне за собою додаткові юридичні наслідки.

Такий статус означає, що територіальний центр не може встановити місце перебування громадянина для виконання визначених законом процедур – уточнення даних, проходження медичного огляду чи виконання мобілізаційних обов'язків,

– підкреслили експерти.

У Резерв+ з'явиться фото