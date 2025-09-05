Готовят наступление на 3 города Донецкой области в течение осени: в ВСУ рассказали о новых задачах россиян
- Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами – захватить несколько городов Донецкой области в течение осени.
- Речь идет, о Покровске, Мирнограде и Доброполье.
Российское военное командование поставило перед своей оккупационной армией новую задачу – захватить сразу 3 города в Донецкой области в течение осени.
Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Какие задачи стоят перед оккупантами в Донецкой области?
По состоянию на сейчас главная цель агрессора – установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией.
Оккупанты там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.
"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", – отметил военный.
Согласно словам Бельского, первым объектом атаки противника определено Доброполье. В случае, если захватчикам удастся его оккупировать, то в дальнейшем они намерены сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. После Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.
Кроме этого, Бельский рассказал, что враг несет значительные потери. По его словам, только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 вояки российской армии.
Какова ситуация в Донецкой области?
- Россияне продолжают давить на на всех участках фронта. Одним из самых горячих направлений остается Покровск. Заметим, что по состоянию на утро 4 сентября сообщалось, что наши защитники остановили там 55 штурмовых действий агрессора.
- Заметим, что аналитики DeepState 3 сентября сообщили об отбросе врага возле населенного пункта Толстое Волновахского района Донецкой области.
- Также добавим, что недавно после полной зачистки от врага поселка Удачного ВСУ установили там украинский флаг. Операция освобождения длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".