Минобороны Украины планирует развивать цифровой формат ТЦК. Также планируется обновление контрактов для военных.

Контракты должны предлагать лучшие условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в Telegram.

Какой план имеет Минобороны на следующее полугодие?

Как заявил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, он представил президенту Владимиру Зеленскому ключевые направления работы ведомства до конца 2025 года, на 2026-й и среднесрочную стратегию.

Задачами на следующие полгода являются:

увеличение закупок украинского оружия до 50%;

аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год;

внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему;

разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;

улучшение управления оборонными ресурсами;

обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine;

продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов ("Армия+", "Резерв+"), цифровой ТЦК;

запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Напомним, Вооруженные Силы Украины перейдут на новый камуфляж ММ-25, который заменит действующий ММ-14 "пиксель" и напоминает Multicam.