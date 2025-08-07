7 серпня, 21:21
Цифровий ТЦК та вдосконалення контракту: Шмигаль представив план Міноборони на пів року
Основні тези
- Міноборони України планує впровадити цифровий формат ТЦК і оновити контракти для військових з кращими умовами.
- Заплановані заходи включають збільшення закупівель української зброї до 50%, аудит домовленостей із партнерами, та впровадження нових підходів до планування оборони.
- Інші цілі включають поліпшення управління оборонними ресурсами, інтеграцію в безпекові механізми ЄС, цифровізацію, та запуск Defense City і грантової програми для стартапів у сфері військових технологій.
- Збройні Сили України перейдуть на новий камуфляж ММ-25, який замінить чинний ММ-14 "піксель".
Міноборони України планує розвивати цифровий формат ТЦК. Також планується оновлення контрактів для військових.
Контракти повинні пропонувати кращі умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля в Telegram.
Який план має Міноборони на наступне півріччя?
Як заявив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, він представив президенту Володимиру Зеленському ключові напрями роботи відомства до кінця 2025 року, на 2026-й і середньострокову стратегію.
Завданнями на наступні пів року є:
- збільшення закупівель української зброї до 50%;
- аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
- впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
- розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
- поліпшення управління оборонними ресурсами;
- забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
- продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
- запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Нагадаємо, Збройні Сили України перейдуть на новий камуфляж ММ-25, що замінить чинний ММ-14 "піксель" та нагадує Multicam.