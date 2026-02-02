Игнат объяснил, зачем россияне атакуют "Цирконом" и "Орешником"

Россия применяет гиперзвуковые ракеты "Циркон" и баллистические ракеты модернизированного типа "Орешник" не для массовых ударов, а с демонстративной целью. Такая тактика направлена не только на Украину, но и на западных партнеров.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Какова основная цель запусков "Орешника" и "Циркона"?

По словам украинского полковника, речь идет о совершенно разных типах вооружения, которые выполняют различные задачи и имеют другую цель, чем привычные массированные ракетные атаки.

Юрий Игнат отмечает, что Россия не применяет "Циркон" и "Орешник" в больших количествах, а запускает отдельные ракеты во время обстрелов. То есть основная цель таких запусков – не нанесение максимального военного ущерба, а демонстрация способности обходить систему ПВО и усиление давления на политические решения Запада.

В Воздушных силах обратили внимание, что ракета "Циркон" поднимается на высоту более 40 километров и атакует по сложной траектории, приближенной к баллистической, что затрудняет ее перехват. Впрочем, украинская противовоздушная оборона уже сбивала такие ракеты, когда системы типа Patriot были размещены в нужных местах.

Когда россияне применяли "Орешник" и "Циркон"?

14 ноября 2025 года произошел мощный взрыв в Сумах. Его связывали с возможным применением "Циркона".

21 ноября 2024 года россияне заявляли об использовании баллистической ракеты "Орешник" во время удара по Днепру. 9 января 2026 года таким типом ракеты был нанесён удар по Львовской области.

20 января 2025 года российские войска запустили "Циркон" с временно оккупированного Крыма. По имеющейся информации, ракета направлялась в сторону Винницкой области.

24 января Россия неожиданно ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву. Также была атака "Цирконом". ПВО сбила 9 из 12 ракет.