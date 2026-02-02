Ігнат пояснив, навіщо росіяни атакують "Цирконом" і "Орешником"

Росія застосовує гіперзвукові ракети "Циркон" та балістичні ракети модернізованого типу "Орешник" не для масових ударів, а з демонстративною метою. Така тактика спрямована не лише на Україну, а й на західних партнерів.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Яка основна мета запусків "Орешника" та "Циркона"?

За словами українського полковника, йдеться про зовсім різні типи озброєння, які виконують різні завдання і мають іншу мету, ніж звичні масовані ракетні атаки.

Юрій Ігнат зазначає, що Росія не застосовує "Циркон" та "Орешник" у великих кількостях, а запускає окремі ракети під час обстрілів. Тобто основна мета таких запусків – не завдання максимального військового збитку, а демонстрація здатності обходити систему ППО та посилення тиску на політичні рішення Заходу.

У Повітряних силах звернули увагу, що ракета "Циркон" підіймається на висоту понад 40 кілометрів та атакує по складній траєкторії, наближеної до балістичної, що ускладнює її перехоплення. Втім, українська протиповітряна оборона вже збивала такі ракети, коли системи типу Patriot були розміщені в потрібних місцях.

Коли росіяни застосовували "Орешник" та "Циркон"?

14 листопада 2025 року стався потужний вибух у Сумах. Його пов’язували із можливим застосуванням "Циркону".

21 листопада 2024 року росіяни заявляли про використання балістичної ракети "Орешник" під час удару по Дніпру. 9 січня 2026 року таким типом ракети завдано удар по Львівській області.

20 січня 2025 року російські війська запустили "Циркон" з тимчасово окупованого Криму. За наявною інформацією, ракета прямувала у бік Вінницької області.

24 січня Росія несподівано вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву. Також була атака "Цирконом". ППО збила 9 з 12 ракет.