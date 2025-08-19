Дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Луганщине
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов на Луганщине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов врага?
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили 2 склада боеприпасов войск России в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.
Указывается, что этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.
По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру,
– сообщили в СБУ.
Так подчеркнули, что СБУ продолжает системные удары в тыл противника, чтобы снизить наступательные возможности вражеской армии.
Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает украинским защитникам, которые сдерживают штурмы российской армии.
"Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", – отметили в СБУ.
Что известно о потерях врага?
- Недавно, 16 августа, в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК и российских захватчиков, которых Кремль перебросил на Запорожский фронт.
- В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.
- К слову, по состоянию на утро 19 августа, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки потери врага составили 890 человек. Также ВСУ обезвредили 66 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.