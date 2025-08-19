Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов на Луганщине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов врага?

Дальнобойные дроны СБУ уничтожили 2 склада боеприпасов войск России в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.

Указывается, что этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру,

– сообщили в СБУ.

Так подчеркнули, что СБУ продолжает системные удары в тыл противника, чтобы снизить наступательные возможности вражеской армии.

Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает украинским защитникам, которые сдерживают штурмы российской армии.

"Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", – отметили в СБУ.

