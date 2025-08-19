Щонайменше 7 влучань, вибухи і пожежа: дрони СБУ знищили склади боєприпасів ворога на Луганщині
- Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів окупантів на Луганщині.
- За даними СБУ, було щонайменше 7 влучань, після чого спалахнула потужна пожежа.
У ніч проти 19 серпня дрони СБУ влаштували "бавовну" на 2 складах боєприпасів росіян. Так, далекобійні безпілотники знищили ці 2 склади ворога на Луганщині.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як дрони СБУ знищили склади боєприпасів ворога?
Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів військ Росії у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині.
Вказується, що це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу,
– повідомили в СБУ.
Так підкреслили, що СБУ продовжує системні удари в тил противника, аби знизити наступальні можливості ворожої армії.
Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає українським захисникам, які стримують штурми російської армії.
"Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", – наголосили в СБУ.
Що відомо про втрати ворога?
- Нещодавно, 16 серпня, внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких Кремль перекинув на Запорізький фронт.
- У ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
- До слова, станом на ранок 19 серпня, в Генштабі повідомили, що минулої доби втрати ворога склали 890 осіб. Також ЗСУ знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.