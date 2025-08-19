Укр Рус
24 Канал Головні новини Щонайменше 7 влучань, вибухи і пожежа: дрони СБУ знищили склади боєприпасів ворога на Луганщині
19 серпня, 14:34
2

Щонайменше 7 влучань, вибухи і пожежа: дрони СБУ знищили склади боєприпасів ворога на Луганщині

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів окупантів на Луганщині.
  • За даними СБУ, було щонайменше 7 влучань, після чого спалахнула потужна пожежа.

У ніч проти 19 серпня дрони СБУ влаштували "бавовну" на 2 складах боєприпасів росіян. Так, далекобійні безпілотники знищили ці 2 склади ворога на Луганщині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як дрони СБУ знищили склади боєприпасів ворога?

Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів військ Росії у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині.

Вказується, що це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу,
 – повідомили в СБУ.

Так підкреслили, що СБУ продовжує системні удари в тил противника, аби знизити наступальні можливості ворожої армії. 

Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає українським захисникам, які стримують штурми російської армії. 

"Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", – наголосили в СБУ.

Що відомо про втрати ворога?

  • Нещодавно, 16 серпня, внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких Кремль перекинув на Запорізький фронт.
  • У ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
  • До слова, станом на ранок 19 серпня, в Генштабі повідомили, що минулої доби втрати ворога склали 890 осіб. Також ЗСУ знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.