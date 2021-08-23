Дебаты на "Олимпийском" и пожары в Австралии: события 2019 года, от которых захватывало дух

2019 год стал периодом, когда ученые показали как собственно выглядит черная дыра. В то же время Украина начала знакомиться с новой серией древней как мир драмы под названием "наступать на грабли".

За 30 лет независимости Украина видела разное. Президентами были бывшие комсомольцы, директора-промышленники, хозяйственники, банкиры, случайные люди – "шапкокрады" и бизнесмены. А вот в 2019 году страну заполонили борды оптимистичного зеленого цвета, а избирательную кампанию порвало появление "слуги народа" – киношного учителя истории Голобородько, который на уровне рядового таксиста очень просто и доступно преподавал рецепт лучшей жизни для украинцев.

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Владимир Зеленский был аутсайдером этой гонки и временами в эфир проскальзывали тревожные звоночки. 2,5 миллиона гривен на залог при регистрации в кандидаты на пост президента нашли 44 претендента. Среди них и тогда действующий гарант Конституции Петр Порошенко. При его содействии Украинская православная церковь получила Томос – то есть Украина получила свою независимую от Москвы поместную церковь. Перед выборами это был безусловный плюс, минус – проседание рейтинга из-за обвинений в коррупции.

Дебаты Порошенко и Зеленского

По материалам расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере, Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь причастны к "многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен" из украинского оборонного комплекса. Мол, Порошенко обо всем знал и их покрывал. До 2014 года фамилия Гладковского – Свинарчук. В 2019 году он стал проклятием для 5 президента.

Среди соперников Порошенко и такие "тяжеловесы" как Юлия Тимошенко, близкий к Ринату Ахметову Олег Ляшко, или поссорившиеся экс-регионалы Александр Вилкул и Юрий Бойко. У каждого из них хоть не большой, но хорошо мобилизованный ядерный электорат. При определенных условиях – это золотая карта. Но в 2019 году сыграла ставка на новые лица.

"Спич" Голобородько в исполнении Зеленского стал хитом по просмотрам в ютубе и цитировании в онлайн-баталиях "Чей кандидат лучше". И это зашло – все именитые политики, госуправленцы, дипломаты, депутаты – пролетели, а во второй тур вышел Порошенко и Зеленский. Страна ждала словесного поединка "красноречивого" Петра и "провокационного остроязычного" Владимира, который заставил играть "пока действующего" по своим правилам и на своей территории – территории шоуменства.

Дебаты на "Олимпийском": смотрите видео

На "Олимпийском" разыгралась настоящая словесная баталия – обвинения и много грязи. Зеленского подготовили лучше. За 2 дня украинцы сделали выбор, после которого заметили и отсутствие кортежей, и борьбу с олигархами, и новые лица и свежие взгляды.

На парламентских выборах также победила команда Зеленского – более 43% депутатов. На втором месте оказались пророссийские силы ОПЗЖ – с 13% мандатов. 8% процентов забрали депутаты из команды Тимошенко и "прошедший ребрендинг" блок Порошенко.

254 депутата сформировали монобольшинство. Но поскольку в парламент пришло много новых лиц – для них устроили "школу депутата". Такое произошло впервые в истории Украины. Экспресс-курс молодого политика проходил на курорте, в Трускавце.

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"Школа депутатов" проходила в 5-звездочном курортном комплексе "Rixos-Прикарпатье", где самый дешевый одноместный номер с завтраком сейчас стоит от 2 900 гривен в сутки, а номер на двоих – от 3 500 гривен. За подготовку заплатила партия, заявили у Зеленского, но для верности координация голосований депутатов происходила по телефону. И когда этот чат протекал – "Слуга народа" снова уточняла контекст.

Кроме внутренних скандалов, обновленный украинский парламент удивлял и новыми формами эпатажа. Вместо драк – другие виды разрядки и релаксации. В общем и выборы президента, и переизбрание Верховной Рады в 2019 году продемонстрировали разницу между "киношными" обещаниями и реальностью, и могли бы быть эффективной прививкой от дальнейшего популизма.

Обмен пленными

В конце концов то, что сказку Зеленского сложно воплотить в реальность, стало понятно через год по результатам на местных выборах. Но возвращаясь к 2019 году – это было щедрое время на события, от которых захватывало дух.



Олег Сенцов вернулся в Украину / Фото "РБК-Украина"

Домой удалось вернуть незаконно заключенных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко. Впоследствии появилась новость о подготовке большого обмена.

Украине удалось вырвать из плена пророссийских боевиков 76 своих граждан. Их обменяли на 124 человек, которых потребовала российская сторона, среди них – 5 беркутовцев, которых обвиняют в расстреле Небесной Сотни на Майдане Независимости в Киеве во время Революции Достоинства.

Победа футболистов и "Нафтогаза"

В то же время сердце пело от победы футболистов сборной Украины на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. В финальном матче чемпионата подопечные Александра Петракова одержали волевую победу со счетом 3:1 над сверстниками из Республики Корея.

Несомненно одна из крупнейших международных побед. Украинский "Нафтогаз" выиграл международный суд у "Газпрома". Стокгольмский арбитраж обязал россиян выплатить "Нафтогазу" более 4,5 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Полный выпуск программы "Украина 30" за 2019 год: смотрите видео

Выступление Греты Тунберг в ООН

В историю можно войти, а можно вступить – то есть сделать так, что люди обсуждают совсем не то, что ты хотел сказать. Грета Тунберг знает как это. Экологическая тематика с конца ХХ века занимает почетное место среди главных проблем планеты. Ледники тают, леса сгорают, промышленность очень медленно реагирует на то, что планета стонет из-за избытка выбросов и мусора.



Грета Тунберг выступила с речью / Фото AFP

Европарламент в 2019 году принял резолюцию о чрезвычайной ситуации в сфере климата. Она предусматривает, что бюджетные законодательные инициативы будут принимать во внимание потребность ограничить рост мировых температур 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриальных уровней – это порог, преодоление которого спровоцирует самые пагубные последствия изменения климата.

На съезде ООН среди докладчиков на экологическую тематику оказался подросток из Швеции. "Вы украли мои мечты и мое детство. Как вы смеете!" – говорила экс-активистка Грета Тунберг. Привлечение молодежи к экс-активизму вызвало неоднозначную реакцию. Но кроме экологии началось обсуждение, сколько вреда природе наносит сама девочка.

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Цепляние за пластик, обвинения в использовании подростков для политического давления и спекуляции на теме экологии – это лишь часть обвинений в адрес людей, которые стоят за Гретой. Все это вылилось в сотни мемов, а еще – в обложку журнала Time, который присвоил Грете звание "Человека года". В целом кейс шведского подростка стал настолько влиятельным, что социологи заявили о появлении нового термина "эффект Греты Тунберг", это когда у людей растет информированность о климатическом кризисе.

Выступление Греты Тунберг в ООН можно считать слишком инфантильным и манипулятивным, но природа в 2019 году, кажется, тоже хотела доказать своим детям недвусмысленные месседжи. Год был насыщен катаклизмами.

Адские пожары в Австралии

В августе 2019 года небольшие возгорания переросли в адский пожар в Австралии. По состоянию на 5 января 2020 года в результате пожаров сгорело почти 6,5 миллиона гектаров лесов и погибло 25 человек. В австралийских лесных пожарах погибли более одного миллиарда животных.

Главными причинами пожара стали рекордные жара и засухи, частые удары молний во время гроз в регионе, положительный диполь Индийского океана, непреднамеренные и преднамеренные поджоги. Главный пожарный Австралии Грег Маллинс тогда отмечал, что ветры становились сильнее и следовательно пожары – более опасными.



Из-за пожаров сгорело почти 6,5 миллиона гектаров лесов / Фото AP

Австралийские пожара вызвали большую волну сочувствия и эмпатии во всем мире. Владимир Зеленский заявил, что Украина направит в Австралию 200 пожарных-спасателей, но правительство Австралии отказалось от украинской помощи. Официальные представители заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров.

Стихия в Австралии – не единственная аномалия 2019 года. Леса горели в Калифорнии и в Сибири. В Атлантическом океане тогда родился один из самых мощных ураганов, который окрестили Дорианом. Первыми под удар стихии попали Багамские острова, ветер разгонялся до 295 километров в час. Это был самый мощный ураган в истории этой островной страны. Почти 70 тысяч человек остались без крова. После того, как Дориан опустошил Багамы, ураган двинулся вдоль побережья Юго-Востока США и Атлантической Канады.

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От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью почти как 2 Киева и весом в 315 миллиардов тонн. Ученые предполагали, что если бы этот лед растопить, то воды хватило бы, чтобы на две трети заполнить Черное море. В то же время "старый мир" также подвергся катаклизмам.

Осенью 2019 года подтопило Венецию. Хотя вода там не чудо, наводнение оказалось самым сильным за последние 148 лет. Вода поднялась до отметки 150 сантиметров над уровнем моря. Внесенный в список ЮНЕСКО итальянский город на 70% оказался под водой.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Именно 15 апреля 2019 года президент Франции Эмануэль Макрон заявил: "Собор обязательно будет восстановлен. Нотр-Дам будет восстановлен. Это место для парижан, для Франции и для нашей истории". Президент Франции благодарил пожарных и сочувствовал верующим после пожара, в котором сгорел легендарный Собор Парижской Богоматери.

Здание не просто пострадало, оно выгорело внутри и частично обвалилось. К счастью, многие вещи и реликвии удалось спасти от пламени, среди них:

литургические принадлежности;

церковное облачение;

реликвия тернового венка.

Пожар в Нотр-Даме: смотрите видео

Обвинение по делу Шеремета

"Шила в мешке" не утаишь – но только не в Украине. В декабре украинцам заявили о сенсационном раскрытии убийства Павла Шеремета. В присутствии министра МВД и президента в преступлении обвинили группу в составе:

детского врача Юлии Кузьменко;

военнослужащей Яны Дугар;

спецназовца и музыканта Андрея Кузьменко.

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Дело, "шитое белыми нитками", примечательно не столько присутствием первых лиц страны, сколько их молчаливым согласием на вопиющие нарушения. Доказательств причастности задержанных к преступлению недостаточно, дело разваливалось, но следователи и судьи упорно держали подозреваемых за решеткой в ​​СИЗО. Яна Дугар и Юлия Кузьменко покинули камеры через год – в 2020 году, Андрей Антоненко – через 2 года после задержания, только в 2021 году. Но точка в этом деле не поставлена ​​до сих пор.

Трагедия в Кении

Обычно говорят "один в поле не воин", но иногда жизнь приносит совсем другие примеры, когда один человек меняет, казалось бы, нерушимый ход событий. Что собственно доказала история британца Кристиана Крейгхеда в Кении.

Отель DusitD2 принадлежит к элитным в столице Кении Найроби. Вблизи него расположено много банков, офисов, зданий посольств и бизнес-центров. Поэтому когда в январе 2019 года появилась информация о его захвате террористами – все выглядело чьей-то безумной затеей. Но взрыв был настоящий, впоследствии полиция сообщила об убийстве боевиками 14 человек.



Полиция сообщила об убийстве боевиками 14 человек / Фото AFP

Теракт организовала сомалийская ветвь "Аль-Каиды" "Аль-Шабаб". Боевики заявили, что это их ответ на признание американским президентом Иерусалима столицей Израиля. В момент нападения боевиков на гостиничный комплекс, среди посетителей находился военнослужащий британского спецподразделения SAS, который занимался в Найроби обучением местных силовиков.

Услышав стрельбу британец достал из своего автомобиля экипировку и оружие. Впоследствии Кристиан Крейгхед взял на себя руководство антитеррористической операцией и вывел из здания заложников. Это сократило время на подготовку антитеррористического плана местными кенийскими силовиками и спасло много жизней. 16 января, спустя почти 20 часов после начала нападения, президент Кении Ухуру Кениата заявил о завершении операции в комплексе и ликвидации боевиков.

Теракты на Шри-Ланке

Теракт в Кении был лишь одним из ряда терактов ИГИЛ за пределами Ближнего Востока. На Шри-Ланке местное отделение исламистов устроило бойню на Пасху. В апреле 8 взрывов прогремели в 3 церквях и 4 отелях в нескольких городах Шри-Ланки. В результате взрывов погибло 400 человек, еще столько же получили ранения. Ответом на попытки ИГИЛ изменить мировой порядок по правилам шариата стал удар в руководство террористического государства.

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В субботу, 26 октября, бойцы спецподразделения Delta окружили комплекс зданий, где скрывался аль-Багдади с охранниками и родственниками. После отказа сдаться американцы пошли на штурм.

Вся операция заняла у бойцов Delta примерно 2 часа. Двое бойцов получили незначительные ранения. Взятые образцы ДНК подтвердили, что убитый был именно Абу Бакр аль Багдади. Его смерть подвела черту в противостоянии с ИГИЛ, которое потерпело поражение на Ближнем Востоке, хотя до конца так и не было уничтожено.

Скандал вокруг Дональда Трампа

На уровне с тревожными сообщениями о терактах и ​​природных катаклизмах лидерами, среди тем в новостях были 3 слова: импичмент, Brexit и Гонконг. Дональд Трамп стал 4 американским президентом, которому угрожал импичмент. Поводом для этого стал разговор Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, когда республиканец настойчиво просил украинскую прокуратуру возобновить расследование против украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер.



Трампу угрожал импичмент / Фото AP

Просьбу к иностранному государству вмешаться в американские выборы 2020 года квалифицировали, разумеется, как предательство. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси говорила, что президент признал – просил президента Украины прибегнуть к действиям, которые будут выгодны ему политически. Действия президента Трампа разоблачали факт измены президентом присяги, которую он дал.

И хотя процедура импичмента не помешала Трампу досидеть в Белом доме свой срок до конца, его шансы идти на выборы в 2024 году умножила на ноль. К этому следует добавить сообщение от разведки и ФБР о сотрудничестве с россиянами, закрывании глаз на их вмешательство в американские выборы в 2016 году. И с таким бэкграундом делать политическую карьеру в высшей лиге американской политики трудно.

Выход Великобритании из ЕС

В 2019 году весь мир затаил дыхание в ожидании, что там с выходом Великобритании из состава ЕС. Страна разделилась на 2 лагеря. Начался политический кризис – одни хотели выходить быстрее и плевать на последствия, другие, такие как бывший премьер Тереза ​​Мэй, которая частично этот процесс и запустила – считала, что наоборот – Brexit лучше похоронить в предписаниях и де-факто оставаться в пределах и торговых и юридических с Брюсселем.



Борис Джонсон стал премьером Британии / Фото AFP

Все изменилось, когда Мэй подала в отставку из-за конфликта с парламентом, в котором большинство составляли сторонники быстрого развода с ЕС. А в премьерское кресло сел бывший мэр Лондона и лидер консерваторов Борис Джонсон. Его появление на горизонте огорчило лидеров Евросоюза, Великобританию отпускать из ЕС не хотели.

В конце концов британский парламент в конце 2019 года проголосовал за закон, который гарантировал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года.

Масштабные протесты в Гонконге

Но если Дональд Трамп в условиях кризиса чувствовал себя как рыба в воде, а Лондон медленно входил в самостоятельное плавание – то судьба протестующих в Гонконге вызвала наибольшее сочувствие. Эмпатии со стороны украинцев непокорным жителям полуострова Цюлун хватало еще и из-за сходства тех протестов с украинским Майданом 2014 года.

Акции протеста против китайских властей начались в Гонконге в марте 2019 года. До лета все еще было мирно, а вот уже с июля Гонконг превратился во фронтовый город. Причиной протестов были решения власти материкового Китая накинуть островитянам свое видение политики, которые привыкли к британской модели государственности.

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В частности, протесты происходили против принятия закона об экстрадиции граждан из Гонконга в Китайскую Народную Республику. Оппозиция заметила в этом наступление на свободу и очередной шаг к тоталитаризму. Гонконг очень быстро поляризовался. В уличных столкновениях Гонконга было много похожего на события на украинском Майдане в 2014 году, а документальная лента "Зима в Огне" среди протестующих стала настоящим хитом.

И брусчатка, и коктейли Молотова, и произвол силовиков и использование в борьбе с протестующими "титушок" – в июле демонстрации уже превратились в столкновения с полицией и среди требований появились политические лозунги об отставке присланной Пекином главы правительства Кэри Лем. Китай отправил на остров войска и добавил к борьбе с протестующими криминал. Протесты перешли в 2020 год, но затихли из-за прихода COVID-19.



Протесты перешли в 2020 год / Фото Flickr

Пока в Гонконге бушевали протесты, в другой точке Китая стартовала волна нового заболевания. Все могло начинаться как обычный грипп, но потом вирус атаковал. Китай не особо делился информацией о новом недуге, пока болезнь не начала менять привычный ритм жизни даже в самых отдаленных уголках планеты.

В конце февраля 2019 года в Лос-Анджелесе проходила очередная церемония вручения статуэток "Оскар". За лучшую мужскую роль статуэтку забрал Рами Малек. Победу принесло исполнение роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Номинацию "Лучшей ленты" прибрала к рукам "Зеленая книга" Питера Фаррелли.