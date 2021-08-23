Дебати на "Олімпійському" та пожежі в Австралії: події 2019 року, від яких перехоплювало подих

2019 рік став періодом, коли вчені показали як власне виглядає чорна діра. Водночас Україна почала знайомитися із новою серією давньої як світ драми під назвою "наступати на граблі".

За 30 років незалежності Україна бачила різне. Президентами були колишні комсомольці, директори-промисловці, господарники, банкіри, випадкові люди – "шапкокради" і бізнесмени. А от у 2019 країну заполонили борди оптимістичного зеленого кольору, а виборчу кампанію порвала поява "слуги народу" – кіношного вчителя історії Голобородька, який на рівні пересічного таксиста дуже просто і доступно викладав рецепт кращого життя для українців.

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Володимир Зеленський був аутсайдером цих перегонів й часом в ефір прослизали тривожні дзвіночки. 2,5 мільйона гривень на заставу під час реєстрації в кандидати на пост президента знайшли 44 претенденти. Серед них і тоді чинний гарант Конституції Петро Порошенко. За його сприяння Українська православна церква отримала Томос – тобто Україна отримала свою незалежну від Москви помісну церкву. Перед виборами це був безумовний плюс, мінусом – просідання рейтингу через звинувачення в корупції.

Дебати Порошенка та Зеленського

За матеріалами розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері, Олег Гладковський і його 22-річний син Ігор причетні до "багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу. Мовляв, Порошенко про все знав і їх покривав. До 2014 року прізвище Гладковського – Свинарчук. У 2019 воно стало прокляттям для 5 президента.

Серед суперників Порошенка і такі "важковаговики" як Юлія Тимошенко, близький до Ріната Ахметова Олег Ляшко, чи посварені ексрегіонали Олександр Вілкул та Юрій Бойко. В кожного із них хоч не великий, але добре змобілізований ядерний електорат. За певних умов – це золота карта. Але у 2019 році зіграла ставка на нові обличчя.

"Спіч" Голобородька у виконанні Зеленського став хітом за переглядами в ютубі і цитуванні в онлайн-баталіях "Чий кандидат кращий". І це зайшло – всі імениті політики, держуправлінці, дипломати, депутати – пролетіли, а в другий тур вийшов Порошенко і Зеленський. Країна чекала словесного двобою "красномовного" Петра і "провокативного гостроязичного" Володимира, який змусив грати "поки чинного" за власними правилами та на своїй території – території шоуменства.

Дебати на "Олімпійському": дивіться відео

На "Олімпійському" розігралася справжня словесна баталія – звинувачення і немало бруду. Зеленського підготували краще. За 2 дні українці зробили вибір, після якого помітили і відсутність кортежів, і боротьбу з олігархами, і нові обличчя та свіжі погляди.

На парламентських виборах також перемогла команда Зеленського – понад 43% депутатів. На другому місці виявилися проросійські сили ОПЗЖ – із 13% мандатів. 8% відсотків забрали депутати з команди Тимошенко та "ребрендингований" блок Порошенка.

254 депутати сформували монобільшість. Але оскільки до парламенту прийшло багато нових облич – для них влаштували "школу депутата". Таке відбулося вперше в історії України. Експрес-курс молодого політика відбувався на курорті, у Трускавці.

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"Школа депутатів" проходила у 5-зірковому курортному комплексі "Rixos-Прикарпаття", де найдешевший одномісний номер зі сніданком наразі коштує від 2 900 гривень за добу, а номер на двох – від 3 500 гривень. За вишкіл заплатила партія, заявили у Зеленського, але для вірності координація голосувань депутатів відбувалася через телефон. І коли цей чат протікав – "Слуга народу" знову уточнювала контекст.

Окрім внутрішніх скандалів, оновлений український парламент дивував і новими формами епатажу. Замість бійок – інші види розрядки та релаксації. Загалом і вибори президента, і переобрання Верховної Ради у 2019 році продемонстрували різницю між "кіношними" обіцянками і реальністю, й могли б бути ефективним щепленням від подальшого популізму.

Обмін полоненими

Зрештою те, що казку Зеленського складно втілити у реальність, стало зрозуміло через рік за результатами на місцевих виборах. Але повертаючись до 2019 року – це був щедрий час на події, від яких перехоплювало подих.



Олег Сенцов повернувся в Україну / Фото "РБК-Україна"

Додому вдалося повернути незаконно ув'язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Згодом з'явилася новина про підготовку великого обміну.

Україні вдалося вирвати з полону проросійських бойовиків 76 своїх громадян. Їх обміняли на 124 осіб, яких затребувала російська сторона, серед них – 5 беркутівців, яких звинувачують у розстрілі Небесної Сотні на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Гідності

Перемога футболістів та "Нафтогазу"

Водночас серце співало від перемоги футболістів збірної України на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років. У фінальному матчі чемпіонату підопічні Олександра Петракова здобули вольову перемогу з рахунком 3:1 над однолітками з Республіки Корея.

Без сумніву однією із найбільших міжнародних перемог. Український "Нафтогаз" виграв міжнародний суд в російського "Газпрому". Стокгольмський арбітраж зобов'язав росіян виплатити "Нафтогазу" понад 4,5 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

Повний випуск програми "Україна 30" за 2019 рік: дивіться відео

Виступ Ґрети Тунберг в ООН

В історію можна увійти, а можна вступити – іншими словами зробити так, що люди обговорюють зовсім не те, що ти хотів сказати. Грета Тунберг знає як це. Екологічна тематика з кінця ХХ століття займає почесне місце серед головних проблем планети. Льодовики тануть, ліси згорають, промисловість дуже повільно реагує на те, що планета стогне через надлишок викидів і сміття.



Грета Тунберг виступила з промовою / Фото AFP

Європарламент у 2019 році прийняв резолюцію про надзвичайну ситуацію в сфері клімату. Вона передбачає, що бюджетні законодавчі ініціативи братимуть до уваги потребу обмежити зростання світових температур 1,5 градусами за Цельсієм відносно доіндустріальних рівнів – це поріг, подолання якого спровокує надзвичайно згубні наслідки зміни клімату.

На з'їзді ООН серед доповідачів на екологічну тематику опинився підліток зі Швеції. "Ви вкрали мої мрії і моє дитинство. Як ви смієте!" – казала екоактивістка Грета Тунберг. Залучення молоді до екоактивізму викликало неоднозначну реакцію. Але окрім екології почалося обговорювання, скільки шкоди природі наносить сама дівчинка.

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Чіпляння за пластик, звинувачення у використання підлітків для політичного тиску і спекуляції на темі екології – це лише частина звинувачень на адресу людей, які стоять за Гретою. Все це вилилося у сотні мемів, а ще – в обкладинку журналу Time, який присвоїв Греті звання "Людини року". Загалом кейс шведського підлітка став настільки впливовим, що соціологи заявили про появу нового терміну "ефект Грети Тунберг", це коли в людей зростає інформованість про кліматичну кризу.

Виступ Грети Тунберг в ООН можна вважати надто інфантильним і маніпулятивним, але природа в 2019 році, здається, теж хотіла довести своїм дітям недвозначні меседжі. Рік був насичений катаклізмами.

Пекельні пожежі в Австралії

У серпні 2019 року невеликі займання переросли у пекельну пожежу в Австралії. Станом на 5 січня 2020 року внаслідок пожеж згоріло майже 6,5 мільйонів гектарів лісів та загинуло 25 людей. В австралійських лісових пожежах загинуло понад один мільярд тварин.

Головними причинами пожежі стали рекордні спека та посухи, часті удари блискавок під час гроз в регіоні, позитивний диполь Індійського океану, ненавмисні та навмисні підпали. Головний пожежник Австралії Грег Маллінс тоді зазначав, що вітри ставали сильнішими і через те пожежі – більш небезпечні.



Через пожежі згоріло майже 6,5 мільйонів гектарів лісів / Фото AP

Австралійські пожежі викликали велику хвилю співчуття і емпатії в усьому світі. Володимир Зеленський заявив, що Україна направить до Австралії 200 пожежників-рятувальників, але уряд Австралії відмовився від української допомоги. Офіційні представники заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожежі.

Стихія в Австралії – не єдина аномалія 2019 року. Ліси горіли у Каліфорнії та в Сибіру. В Атлантичному океані тоді народився один із найпотужніших ураганів, який охрестили Доріаном. Першими під удар стихії потрапили Багамські острови, вітер розганявся до 295 кілометрів на годину. Це був найпотужніший ураган в історії цієї острівної країни. Майже 70 тисяч людей залишилися без даху над головою. Після того, як Доріан спустошив Багами, ураган рушив уздовж узбережжя Південного Сходу США та Атлантичної Канади.

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Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг площею майже як 2 Києва і вагою у 315 мільярдів тонн. Вчені припускали, що якби цю кригу розтопити, то води вистачило б, аби на дві третини заповнити Чорне море. Водночас "старий світ" також зазнав катаклізмів.

Восени 2019 року підтопило Венецію. Хоч вода там не диво, повінь виявилася найсильнішою за останні 148 років. Вода піднялася до позначки 150 сантиметрів над рівнем моря. Внесене у список ЮНЕСКО італійське місто на 70% опинилося під водою.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері

Саме 15 квітня 2019 року президент Франції Емануель Макрон завив: "Собор обов'язково буде відбудований. Нотр-Дам буде відновлений. Це важливе місце для парижан, для Франції і для нашої історії". Президент Франції дякував пожежникам і співчував вірянам після пожежі, в якій згорів легендарний Собор Паризької Богоматері.

Будівля не просто постраждала, вона вигоріла всередині та частково обвалилася. На щастя, багато речей і реліквій вдалося врятувати від полум'я, серед них:

літургійне приладдя;

священичі ризи;

реліквія тернового вінка.

Пожежа у Нотр-Дамі: дивіться відео

Звинувачення у справі Шеремета

"Шила в мішку" не сховаєш – але тільки не в Україні. В грудні українцям заявили про сенсаційне розкриття вбивства Павла Шеремета. За присутності міністра МВС і президента у злочині звинуватили групу у складі:

дитячого лікаря Юлії Кузьменко;

військовослужбовиці Яни Дугар;

спецпризначенця й музиканта Андрія Кузьменка.

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Справа "шита білими нитками" прикметна не стільки присутністю перших осіб країни, а їх мовчазною згодою на кричущі порушення. Доказів причетності затриманих до злочину не достатньо, справа розвалювалася, але слідчі і судді вперто тримали підозрюваних за гратами у СІЗО. Яна Дугар і Юлія Кузьменко залишили камери через рік – у 2020 році, Андрій Антоненко – через 2 роки після затримання, лише у 2021 році. Але крапка у цій справі не поставлена досі.

Трагедія в Кенії

Зазвичай кажуть "один у полі не воїн", але іноді життя приносить зовсім інші приклади, коли одна людина змінює, здавалося б, нерушимий хід подій. Що власне довела історія британця Крістіана Крейгхеда в Кенії.

Готель DusitD2 належить до елітних в столиці Кенії Найробі. Поблизу нього розташовано багато банків, офісів, будівель посольств і бізнес-центрів. Тому коли в січні 2019 року з'явилася інформація про його захоплення терористами – все мало вигляд чиєїсь безумної витівки. Але вибух був справжній, згодом поліція повідомила про вбивство бойовиками 14 людей.



Поліція повідомила про вбивство бойовиками 14 осіб / Фото AFP

Теракт організувала сомалійська гілка "Аль-Каїди" "Аль-Шабаб". Бойовики заявили, що це їхня відповідь на визнання американським президентом Єрусалима столицею Ізраїля. У момент нападу бойовиків на готельний комплекс, серед відвідувачів перебував військовослужбовець британського спецпідрозділу SAS, що займався в Найробі навчанням місцевих силовиків.

Почувши стрілянину британець дістав зі свого автомобіля екіпіровку і зброю. Згодом Крістіан Крейгхед взяв на себе керівництво антитерористичною операцією і вивів з будівлі заручників. Це скоротило час на підготовку антитерористичного плану місцевими кенійськими силовиками і врятувало багато життів. 16 січня, через майже 20 годин після початку нападу, президент Кенії Ухуру Кеніата заявив про завершення операції в комплексі і ліквідації бойовиків.

Теракти на Шрі-Ланці

Теракт у Кенії був лише одним із низки терактів ІДІЛ за межами Близького Сходу. На Шрі-Ланці місцевий осередок ісламістів влаштував бійню на Великдень. У квітні 8 вибухів прогриміли у 3 церквах і 4 готелях у декількох містах Шрі-Ланки. Внаслідок вибухів загинуло 400 людей, ще стільки ж отримали поранення. Відповіддю на спроби ІДІЛ змінити світовий порядок за правилами шаріату став удар в керівництво терористичної держави.

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В суботу, 26 жовтня, бійці спецпідрозділу Delta оточили комплекс будівель, де переховувався аль-Багдаді з охоронцями і родичами. Після відмови здатися американці пішли на штурм.

Вся операція зайняла бійцям Delta приблизно 2 години. Двоє бійців отримали незначні поранення. Взяті зразки ДНК підтвердили, що вбитий був саме Абу Бакр аль Багдаді. Його смерть підвела риску в протистоянні з ІДІЛ, яка зазнала поразки на Близькому Сході, хоч до кінця так і не була знищена.

Скандал довкола Дональда Трампа

На рівні із тривожними повідомленнями про теракти і природні катаклізми лідерами, серед тем в новинах були 3 слова: імпічмент, Brexit і Гонконг. Дональд Трамп став 4 американським президентом, якому загрожував імпічмент. Приводом для цього стала розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, коли республіканець наполегливо просив українську прокуратуру поновити розслідування проти української компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена Хантер.



Трампу загрожував імпічмент / Фото AP

Прохання до іноземної країни втрутитися у американські вибори 2020 року кваліфікували, зрозуміло, як зраду. Спікер палати представників США Ненсі Пелосі казала, що президент визнав – просив президента України вдатися до дій, які будуть вигідні йому політично. Дії президента Трампа викривали негідний факт зради президентом присяги, яку він дав.

І хоча процедура імпічменту не завадила Трампу досидіти в Білому домі свій термін до кінця, його шанси йти на вибори у 2024 році помножила на нуль. До цього варто додати повідомлення від розвідки і ФБР про співпрацю з росіянами, закривання очей на їх втручання в американські вибори у 2016 році. І з таким бекграундом робити політичну кар'єру у вищій лізі американської політики важко.

Вихід Великої Британії з ЄС

У 2019 році весь світ затамував подих в очікуванні, що там з виходом Великої Британії зі складу ЄС. Країна розділилася на 2 табори. Почалася політична криза – одні хотіли виходити якнайшвидше і плювати на наслідки, інші, як от колишня прем'єрка Тереза Мей, яка частково цей процес і запустила – вважала, що навпаки – Brexit краще поховати у приписах і де-факто залишатися у межах і торгових, і юридичних з Брюсселем.



Борис Джонсон став прем'єром Британії / Фото AFP

Все змінилося, коли Мей подала у відставку через конфлікт з парламентом, в якому більшість становили прихильники швидкого розлучення із ЄС. А в прем'єрське крісло сів колишній мер Лондона і лідер консерваторів Борис Джонсон. Його поява на горизонті засмутила лідерів Євросоюзу, які Британію відпускати з ЄС не хотіли.

Зрештою британський парламент наприкінці 2019 року проголосував закон, який гарантував, що Велика Британія вийде з ЄС 31 січня 2020 року.

Масштабні протести у Гонконгу

Але якщо Дональд Трамп в умовах кризи почувався як риба у воді, а Лондон повільно входив у самостійне плавання – то доля протестувальників у Гонконгу викликала найбільше співчуття. Емпатії зі сторони українців непокірним мешканцям півострову Цюлун вистачало ще й через схожість тих протестів до українського Майдану 2014 року.

Акції протесту проти китайської влади почались в Гонконгу в березні 2019 року. До літа все ще було мирно, а от вже починаючи з липня Гонконг перетворився на фронтове місто. Причиною протестів були рішення влади материкового Китаю накинути острів'янам своє бачення політики, які звикли до британської моделі державності.

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Зокрема, протести відбувалися проти ухвалення закону про екстрадицію громадян з Гонконгу до Китайської Народної Республіки. Опозиція помітила у цьому наступ на свободу і черговий крок до тоталітаризму. Гонконг дуже швидко поляризувався. У вуличних сутичках Гонконгу було багато схожого до подій на українському Майдані у 2014 році, а документальна стрічка "Зима у Вогні" серед протестувальників стала справжнім хітом.

І бруківка, і коктейлі молотова, і свавілля силовиків та використання у боротьбі з протестувальниками "тітушок" – в липні демонстрації вже перетворилися на сутички із поліцією і серед вимог з'явилися політичні гасла про відставку присланої Пекіном глави уряду Кері Лем. Китай відправив на півострів війська і доєднав до боротьби із протестувальниками кримінал. Протести перекочували у 2020 рік, але затихли через прихід COVID-19.



Протести перекочували у 2020 рік / Фото Flickr

Поки в Гонконгу вирували протести в іншій точці Китаю стартувала хвиля нового захворювань. Все могло починатися як звичайний грип, але потім вірус атакував. Китай не особливо ділився інформацією про новий недуг, аж поки хвороба не почала змінювати звичний ритм життя навіть у найвіддаленіших кутках планети.

Наприкінці лютого 2019 року в Лос-Анджелесі відбувалася чергова церемонія вручення статуеток "Оскар". За найкращу чоловічу роль статуетку забрав Рамі Малек. Перемогу принесло виконання ролі Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії." Номінацію "Найкращої стрічки" прибрала до рук "Зелена книга" Пітера Фарреллі.