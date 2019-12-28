Топ-5 терактов, которые всколыхнули мир в 2019 году

В 2019 году террористические акты продолжили шокировать мир и уносить десятки жизней. Несмотря на освобождение территорий Ближнего Востока от Халифата "Исламского государства" и убийство его лидеров, как группировка, "ИГ" продолжает свою деятельность. 24 канал собрал пять самых серьезных терактов в мире в 2019 году

Нападение на мечети в Новой Зеландии



Цветы возле мечети в Новой Зеландии после стрельбы / Фото: Getty Images

Теракт в городе Крайстчерч шокировал обычно тихую страну в отдаленной Океании, где сохраняется достаточно низкий уровень убийств и которая считается безопасной. Это первый массовый теракт в государстве после нападений в Рауриму в 1997 году.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях, Аль-Нур и Линвуд Масджид. Вооруженный автоматическим оружием террорист вошел в мечети во время службы и открыл огонь. В обоих мусульманских местах для молитвы находились вместе до 500 человек, 51 из них погиб, большинство – в мечети Аль-Нур. Еще 49 пострадали, двое позже умерли в госпитале. В общем, ислам исповедуют 46 тысяч новозеландцев или чуть больше 1% населения. Среди жертв – граждане 10 стран мира.

Нападение совершил 28-летний австралиец Брэндон Харрисон Таррант, которого описывали как расиста и сторонника ультраправой идеологии (в последнее время, ультраправый экстремизм растет в НЗ). Он не признал себя виновным в одном пункте обвинения, но заявил, что поддерживает террориста из Норвегии Андерса Брейвика. Перед терактом Таррант слушал националистическую музыку.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу "одним из самых темных дней Новой Зеландии". Последствия были очень быстрыми: полуавтоматическое оружие, боевые винтовки и их детали были запрещены, большинство “стволов” государство выкупило у владельцев. Дедлайн истек 20 декабря 2019 года, далее хранение становится уголовным преступлением. В школах разрешили носить хиджабы. На то время глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал заявление о поддержке Новой Зеландии.

Многочисленные взрывы на Шри-Ланке



Взрывы на Цейлоне стали самыми кровавыми в 2019 году / Фото: Getty Images

В двух нападениях 21 и 22 апреля погибли 253 человека, еще около 500 получили ранения. Традиционно, в это время церкви заполнены верующими и туристами. Среди погибших – граждане 35-ти стран мира, в частности американцы, а также британские и нидерландские подданные. Эти теракты стали первыми в стране после завершения гражданской войны.

В общем, взрывов было девять: три в католических соборах в Негомбо, Баттикалоа и деловой столице Коломбо; четыре – в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. По крайней мере два взрыва были совершены террористами-смертниками. 40 террористов были задержаны. Совершены теракты были организацией National Thowheeth Jamaath, а ответственность на себя взяло "Исламское государство".

На Шри-Ланке, как и в Новой Зеландии, мусульмане составляют меньшинство, а именно 9,7%. Также в стране проживают христиане и буддисты (70%).

Глава полиции предупредил спецслужбы страны за 10 дней до нападения об активности "Таухид Джамаат" и риске для крупных объектов, таких как церкви. Но никаких активных действий не было осуществлено, политикам эту информацию не передали. После взрывов в государстве временно отключили все соцсети, а турпоток на Шри-Ланку упал наполовину.

Атака на полицию в штате Джамму и Кашмир



Акция протеста после нападения в Пулваме, Джамму и Кашмир / Фото: Getty Images

Джамму и Кашмир – регион на севере Индии, чья территория является спорной между Китаем, Индией и Пакистаном. Там сохраняется напряженная ситуация, постоянно возникают стычки и перестрелки. В последнее время Индия держит регион практически в изоляции от остальной страны, введя туда войска.

Но еще до этого, 14 февраля 2019 года, там произошел террористический акт. На полицейскую колонну, которая перевозила 2500 стражей порядка, было совершено нападение с помощью внедорожника Mahindra Scorpio с 300 кг взрывчатки. За рулем был смертник Адиль Ахмед Дар из деревни Леспора возле города Авантипур, округ Пулвама.

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В результате погибли 40 бойцов из Сил центрального резерва полиции Индии. Ответственность взяла на себя пакистанская исламистская террористическая организация "Джейш-е-Мухаммад". Пакистан опроверг участие в теракте, но лидеры группировки свободно передвигаются по стране.

Нападение стало причиной очередной эскалации между Индией и Пакистаном, была задействована авиация.

Теракт на Лондонском мосту



Нападение в 2019 г. – второй за два года теракт на Лондон-бридж / Фото: Getty Images

Атака в Лондоне на одноименном мосту и в здании Фишмонгер Холл произошла 29 ноября 2019 года. Бывший заключенный Усман Хан напал с ножом на людей, которые пришли на конференцию по дерадикализации бывших арестованных за терроризм. Самого Хана отправили в тюрьму на 16 лет, обвинив в подготовке теракта на бирже Лондона вместе с его давними друзьями, но он вышел досрочно. Впрочем, считается, что за время заключения Усман Хан стал наоборот еще более радикальным. После освобождения он должен был носить специальный браслет, который бы отслеживал его передвижения, девайс и был на нем в день нападения.

Хан был среди участников конференции, но, послушав первую часть, встал, достал нож и начал наносить удары. Сначала его пытался, неудачно, задержать поляк с шестом, и был легко ранен. Ранения получили еще две женщины.

Выбежав из здания, террорист побежал к Лондонскому мосту, где был задержан гражданами, один из которых был “вооружен” рогом нарвала, а второй – огнетушителем. Прибывшая вооруженная полиция застрелила Хана.

В результате теракта погибли двое волонтеров на конференции: 23-летняя Саския Джонс и 25-летний Джек Меррит. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обвинил лейбористов в том, что это при их каденции в правительстве был принят закон о досрочном освобождении.

Взрыв в соборе на Филиппинах



После взрыва в соборе города Холо, Филиппины / Фото: офис президента Филиппин

Еще один теракт в соборе произошел на Филиппинах, в городе Холо, административной столице провинции Сулу, 27 января 2019 года. Одна из двух бомб взорвалась в соборе Девы Марии Кармельской, она унесла жизни 20 человек, еще от 80 до 110 получили различные травмы. Второй взрыв прогремел на парковке рядом, когда туда уже прибыли военные. Самодельная взрывчатка была оставлена в мотоцикле. Ответственность на себя взяло "Исламское государство".

Взрыв имел предысторию. Он произошел через неделю после референдума создавать ли в южных мусульманских провинциях автономный регион Бангсаморо, который должен был включить в себя также и Сулу. Город Холо – центр группировки Абу Сайяф, которая связана с "Исламским государством". Сулу – единственная провинция, которая проголосовала против с результатами 54,3%, за – 45,7%. Несмотря на это, Сулу все равно будет включена в новый регион Бангсаморо, потому что все остальные регионы проголосовали за.

Теракт мог быть вызван тем, что местные бандиты и террористы боялись потерять свое влияние и власть. В Сулу они контролируют торговлю оружием и наркотиками. Новая власть региона планирует разоружить местные частные армии и положить конец наркотрафику.