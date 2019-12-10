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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Украинец в Польше планировал совершить теракт: его задержали спецслужбы

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      Польские спецслужбы задержали украинского гражданина по подозрению в подготовке теракта / polskieradio.pl

      Спецслужбы Польши задержали украинца, который планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.

      Руководитель люблинского отдела прокуратуры Мачей Флоркевич сообщил, что украинец Максим С., который два месяца назад перешел в ислам, приняв имя Мохамед, готовил теракт. Об этом сообщает польское издание RMF24.

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      По данным спецслужб, он встречался с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, а также искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Кроме того, он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

      Агентство внутренней безопасности установило, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения.

      Будучи в Варшаве, мужчина тесно общался с иностранцами, имеющими отношение к радикальным исламистам. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами России чеченской национальности.

      Украинец был задержан 4 декабря, с 6 декабря временно арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

      Отметим, что 15 ноября на Киевщине удалось задержать одного из мировых лидеров "Исламского государства". Успешную спецоперацию осуществили Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии и Центральное разведывательное управление США.

      К теме: СБУ задержала одного из мировых лидеров "Исламского государства"

      Говорится о гражданине Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани. В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Терроризм Новости Польши
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