Украинец в Польше планировал совершить теракт: его задержали спецслужбы

Спецслужбы Польши задержали украинца, который планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.

Руководитель люблинского отдела прокуратуры Мачей Флоркевич сообщил, что украинец Максим С., который два месяца назад перешел в ислам, приняв имя Мохамед, готовил теракт. Об этом сообщает польское издание RMF24.

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По данным спецслужб, он встречался с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, а также искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Кроме того, он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

Агентство внутренней безопасности установило, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения.

Будучи в Варшаве, мужчина тесно общался с иностранцами, имеющими отношение к радикальным исламистам. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами России чеченской национальности.

Украинец был задержан 4 декабря, с 6 декабря временно арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Отметим, что 15 ноября на Киевщине удалось задержать одного из мировых лидеров "Исламского государства". Успешную спецоперацию осуществили Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии и Центральное разведывательное управление США.

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Говорится о гражданине Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани. В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".