Українець у Польщі планував здійснити теракт: його затримали спецслужби

Спецслужби Польщі затримала українця, який планував підірвати замінований автомобіль під торговим центром у місті Пулави.

Керівник люблінського відділу прокуратури Мачей Флоркевич повідомив, що українець Максим С., який два місяці тому перейшов в іслам, прийнявши ім'я Мохамед, готував теракт. Про це повідомляє польське видання RMF24.

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За даними спецслужб, він зустрічався з кількома людьми, які могли допомогти йому в реалізації плану, збирав різні речовини, а також шукав в інтернеті контент, пов'язаний з виготовленням вибухових пристроїв. Окрім того, він збирався купити автомобіль, який міг бути використаний для теракту.

Агенція внутрішньої безпеки встановила, що чоловік знайомився з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав колегам та особам зі свого оточення.

Будучи у Варшаві, чоловік тісно спілкувався з іноземцями, що мають відношення до радикальних ісламістів. Він підтримував зв'язки з вихідцями з Таджикистану, а також громадянами Росії чеченської національності.

Українець був затриманий 4 грудня, з 6 грудня тимчасово заарештований. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Відзначимо, що 15 листопада на Київщині вдалося затримати одного зі світових лідерів "Ісламської держави". Успішну спецоперацію здійснили Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії та Центральне розвідувальне управління США.

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Мовиться про громадянина Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані. В Україні Аль Бара Шишані, кажуть в СБУ, продовжував координувати діяльність амніятів (осередків) "Ісламської держави".