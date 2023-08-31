Россия распространяет ИПСО, что патрульный в Днепре применил оружие во время вручения повестки

По сети ширится новость, что полицейский в Днепре применил оружие якобы во время вручения повестки. Однако это фейк.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выяснил, откуда "растут ноги" у сообщений в сети о том, что полицейский в Днепре застрелил мужчину якобы во время вручения повестки.

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В российских пабликах распространяют заявления, что полицейский в Днепре застрелил пассажира автомобиля в момент вручения повестки в ТЦК и СП. Однако это просто ложь.

Напомним, что событие произошло 29 августа на проспекте Ивана Мазепы. Двое патрульных полицейских остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке. Однако во время разговора между парой в авто и стражами порядка вспыхнул конфликт, во время которого мужчина напал на патрульную – тогда ее коллега применил против нападающего табельное оружие.

Отметим, что в сети есть видео с бодикамер патрульных – никакой речи о повестках там нет.

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