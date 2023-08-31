Россия распространяет ИПСО, что патрульный в Днепре применил оружие во время вручения повестки
Источник:Spravdi
По сети ширится новость, что полицейский в Днепре применил оружие якобы во время вручения повестки. Однако это фейк.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выяснил, откуда "растут ноги" у сообщений в сети о том, что полицейский в Днепре застрелил мужчину якобы во время вручения повестки.
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Россияне разгоняют новую ИПСО по поводу событий в Днепре
В российских пабликах распространяют заявления, что полицейский в Днепре застрелил пассажира автомобиля в момент вручения повестки в ТЦК и СП. Однако это просто ложь.
Напомним, что событие произошло 29 августа на проспекте Ивана Мазепы. Двое патрульных полицейских остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке. Однако во время разговора между парой в авто и стражами порядка вспыхнул конфликт, во время которого мужчина напал на патрульную – тогда ее коллега применил против нападающего табельное оружие.
Отметим, что в сети есть видео с бодикамер патрульных – никакой речи о повестках там нет.
Главное о стрельбе в Днепре
- Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный остановил автомобиль Jaguar, который на их глазах на перекрестке повернул налево с правого ряда. Видео правонарушения есть в сети.
- Во время остановки авто между патрульными и правонарушителями разразился конфликт: водитель отказывалась предоставлять документы и хотела уехать с места происшествия. Тогда патрульные постарались задержать ее силой и вытащить из авто, однако мужчина начал избивать одну из полицейских, из-за чего ее коллега использовал против него табельное огнестрельное оружие. Согласно данным прокуратуры, он выстрелил трижды в спину.
- Стоит отметить, что в машине находились двое несовершеннолетних детей, а мужчина первоначально вел себя с правоохранителями и не держал дистанции. Впоследствии в крови погибшего обнаружили алкоголь. Кроме того, на видео с камер наблюдений видно, что за рулем находился именно мужчина. Предварительно после остановки он поменялся местами с женщиной, чтобы его не оштрафовали.
- Руководство полиции назначило служебное расследование, а обоих патрульных отстранили от исполнения обязанностей.
- Стрелявшего полицейского задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Прокуратура возбудила дело по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.
- В Нацполиции сообщили, что по делу работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники ДБР, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия.