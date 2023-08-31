Росія поширює ІПСО, що патрульний у Дніпрі застосував зброю під час вручення повістки

Мережею шириться новина, що поліцейський у Дніпрі застосував зброю нібито під час вручення повістки. Однак це фейк.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з'ясував, звідки "ростуть ноги" у повідомлень в мережі про те, що поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки.

Дивіться також Стрілянина у Дніпрі: адвокатка затриманого патрульного прокоментувала інцидент

Росіяни розганяють нову ІПСО щодо подій у Дніпрі

У російських пабліках поширюють заяви, що поліцейський у Дніпрі застрелив пасажира автомобіля у момент вручення повістки до ТЦК та СП. Однак це просто брехня.

Нагадаємо, що подія трапилась 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Двоє патрульних поліцейських зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху на перехресті. Однак під час розмови між парою в авто та правоохоронцями спалахнув конфлікт, під час якого чоловік напав на патрульну – тоді її колега застосував проти нападника табельну зброю.

Зазначимо, що у мережі є відео з бодікамер патрульних – ніякої мови про повістки там немає.

Головне про стрілянину у Дніпрі