Декриминализация порно: правоохранительный комитет Рады поддержал за основу законопроект

Правоохранительный комитет 23 декабря рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №12191 о декриминализации порно. Речь идет об изменении статьи 301 УК Украины, по которой сейчас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, передает 24 Канал.

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Что известно о законопроекте

Законопроект о декриминализации порно зарегистрировали в Верховной Раде еще 11 ноября. Доработанная версия более консервативная и готовилась более года в дискуссии с комитетом и рабочей группой.

Железняк отмечает, что декриминализация – это не "легализация порно", ведь оно уже легализовано. Например, Украина в течение нескольких лет получает миллионы налогов с OnlyFans.

Это – "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в вебкамерах,

– пишет соавтор законопроекта.

В то же время уголовная ответственность останется за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей.

Железняк отмечает, что вопрос стал особенно актуальным из-за ситуации с обысками у моделей OnlyFans и "письмами-счастья" от БЭБ.

Ко второму чтению закон еще будут дорабатывать.

Я очень прошу своих коллег-политиков, перед тем как шутить на эту тему или популистски писать "вот чем занимаются во время войны", просто поинтересоваться, сколько сейчас наших граждан осуждены за это,

– добавил Железняк.

Голосовать за и убеждать коллег пообещал и нардеп Гетманцев: "Убежден, что морализаторство по распространению порноконтента наряду с беспрепятственным его распространением с уплатой, кстати, с него налогов – это лицемерие, которое гораздо больше коррозирует общественную мораль, чем любое порно".