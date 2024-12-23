Декриміналізація порно: правоохоронний комітет Ради підтримав за основу законопроект

Правоохоронний комітет 23 грудня рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно. Йдеться про зміну статті 301 КК України, за якою зараз можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, передає 24 Канал.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт про декриміналізацію порно зареєстрували у Верховній Раді ще 11 листопада. Доопрацьована версія більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою.

Железняк зазначає, що декриміналізація – це не "легалізація порно", адже воно вже легалізоване. Наприклад, Україна протягом кількох років отримує мільйони податків із OnlyFans.

Це – "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у вебкамерах,

– пише співавтор законопроєкту.

Водночас кримінальна відповідальність залишиться за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми й розповсюдження серед дітей.

Железняк зазначає, що питання стало особливо актуальним через ситуацію з обшуками в моделей OnlyFans і "листами-щастя" від БЕБ.

До другого читання закон ще будуть доопрацьовувати.

Я дуже прошу своїх колег-політиків, перед тим як жартувати на цю тему або популістично писати "ось чим займаються під час війни", просто поцікавитись, скільки зараз наших громадян засуджені за це,

– додав Железняк.

Голосувати за і переконувати колег пообіцяв і нардеп Гетманцев: "Переконаний, що моралізаторство щодо поширення порноконтенту поряд з безперешкодним його поширенням зі сплатою, до речі, з нього податків – це лицемірство, яке набагато більше корозує суспільну мораль, аніж будь-яке порно".