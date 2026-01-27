Дубинский остается в СИЗО: суд отменил залог для нардепа

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора в отношении подозреваемого в государственной измене народного депутата. Решение суда первой инстанции о возможности внести залог за гражданина было отменено.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Какое решение вынес Киевский апелляционный суд?

Киевский апелляционный суд встал на сторону прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в той части, где речь шла о возможности внесения залога.

Апелляционный суд согласился, что существуют реальные риски: подозреваемый может влиять на свидетелей, препятствовать расследованию или уклоняться от суда.

В результате народного депутата, которого подозревают в государственной измене, оставили под стражей без права внесения залога.

Стоит отметить, что Офис генпрокурора не отмечал, о каком народном депутате идет речь. Однако СМИ пишут, что решение касается дела Александра Дубинского.

Почему Дубинского подозревают в госизмене?