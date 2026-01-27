Дубинский остается в СИЗО: суд отменил залог для нардепа
- Киевский апелляционный суд отменил решение о возможности внесения залога для подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Дубинского.
- Нардепа оставили под стражей без права залога из-за рисков влияния на свидетелей, препятствования расследованию или уклонения от суда.
Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора в отношении подозреваемого в государственной измене народного депутата. Решение суда первой инстанции о возможности внести залог за гражданина было отменено.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Какое решение вынес Киевский апелляционный суд?
Киевский апелляционный суд встал на сторону прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в той части, где речь шла о возможности внесения залога.
Апелляционный суд согласился, что существуют реальные риски: подозреваемый может влиять на свидетелей, препятствовать расследованию или уклоняться от суда.
В результате народного депутата, которого подозревают в государственной измене, оставили под стражей без права внесения залога.
Стоит отметить, что Офис генпрокурора не отмечал, о каком народном депутате идет речь. Однако СМИ пишут, что решение касается дела Александра Дубинского.
Почему Дубинского подозревают в госизмене?
Александр Дубинский 13 ноября 2023 года получил подозрение в государственной измене. По данным следователей, нардеп входил в состав преступной организации, которую сформировало российское ГРУ, и имел позывной "Буратино".
В сентябре 2024 года ГБР завершило расследование дела, где фигурирует Дубинский. Через месяц его уже направили в суд, где, кроме нардепа, под правосудие отдали еще четырех человек, которые занимались подрывом общественно-политической стабильности в Украине.
15 января 2026 года стало известно, что суд разрешил Дубинскому выйти на свободу под залог в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен. Нардеп считал разрешение суда заменить арест на залог "существенным прорывом".
Интересно, что Александр Дубинский является рекордсменом по количеству подозрений и дел, которыми занимается именно ГБР. Кроме госизмены, также нардеп получил подозрения за служебный подлог, коррупцию и незаконную переправку военнообязанного за границу.