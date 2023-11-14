Представитель ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что народный депутат Александр Дубинский, которому ночью 14 ноября избрали меру пресечения, является рекордсменом по количеству подозрений и дел, которым занимается именно ДБР. Согласно последнему подозрению, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Дубинский попал не в одну историю

Сапьян вспомнила о делах, по которым проходил народный депутат. По ее словам, их было, по меньшей мере, три.

В 2023 году мы сообщали подозрение в служебном подлоге для выезда за границу. Думаю, все помнят историю о лечении отца. Это расследование уже завершено и после того, как подозреваемый ознакомится с материалами дела, обвинительный акт попадет в суд. Второе дело – об организации незаконного пересечения границы в Европу родного брата гражданской жены. Именно тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. И на этой неделе ему объявили подозрение в государственной измене и также участии в преступной организации,

– сказала она.

Как результат, в ближайшие два месяца или дольше, он будет находиться в СИЗО. За государственную измену грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В государственной измене и участии в преступной организации подозревается народный депутат и прокурор. Также подозрение за участие в преступной организации объявлено еще одному народному депутату, задержанному работниками НАБУ. В общем, говорится о трех лицах.

Дубинскому объявили подозрение