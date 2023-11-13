Сегодня, 13 ноября, в 19:00 начался суд, на котором будет избрана мера пресечения для нардепа Дубинского.

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Нардеп опаздывал

На самом деле, судебное заседание должно было начаться раньше, однако из-за того, что народный депутат и его адвокаты опаздывали, его перенесли на час.

Днем у Дубинского провели обыски. Впоследствии в СБУ уточнили, что чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, тот работал на российскую спецслужбу под позывным "Буратино".

Заседание начинается

Выступая в суде, Дубинский заявил, что дело против него "сфабриковали", потому что он критиковал власть. Нардеп настаивает на своей полной "невиновности". Также заявил, что не рассчитывает на "справедливость".

Чиновник сообщил, что сегодня во время обысков у него забрали уже 5-й телефон и по доказательствам ничего не нашли.

Кроме того, по его словам, суд был назначен на 16:30, а повестку о том, что он должен явиться на судебное заседание нардеп, мол, получил в 16:34.

Тем временем судья сообщила, что заседание по мере пресечения Дубинскому проведут в закрытом режиме.

Дубинский прибыл в Печерский суд Киева / Фото Киев24

Сознательно распространял фейки об Украине

СБУ установила, что Дубинский – участник преступной организации, сформированной российским ГРУ. В рядах этого "сообщества" нардеп занимался распространением дезинформации о нашем государстве. Его задачей было расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация ее высшего военно-политического руководства. В частности, в 2019 году он принимал участие в распространении фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

За подрывную деятельность чиновник получал деньги от россиян.

Следователи говорят, что страна-агрессор на финансирование преступной сети тратила более 10 миллионов долларов США.

Дубинский помогал уклонистам выезжать за границу