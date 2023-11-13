Сьогодні, 13 листопада, о 19:00 розпочнеться суд, на якому обиратимуть запобіжний захід для нардепа Дубінського.

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Нардеп спізнюється

Насправді, судове засідання мало розпочатися раніше, однак через те, що народний депутат та його адвокати запізнюються, його перенесли на годину.

Вдень у Дубінського провели обшуки. А згодом у СБУ уточнили, що чиновнику повідомили про підозру у державній зраді.

За даними слідства, той працював на російську спецслужбу під позивним "Буратіно".

Свідомо поширював фейки про Україну

СБУ встановила, що Дубінський – учасник злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. У лавах цієї "спільноти" нардеп займався поширення дезінформації про нашу державу. Його завданням було – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація її вищого військово-політичне керівництва. Зокрема, у 2019 році він брав участь у поширенні фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

За підривну діяльність чиновник отримував гроші від росіян.

Слідчі кажуть, що країна-агресорка на фінансування злочинної мережі витрачала понад 10 мільйонів доларів США.

Дубінський допомагав ухилянтам виїжджати за кордон