Сьогодні, 13 листопада, о 19:00 розпочнеться суд, на якому обиратимуть запобіжний захід для нардепа Дубінського.
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Нардеп спізнюється
Насправді, судове засідання мало розпочатися раніше, однак через те, що народний депутат та його адвокати запізнюються, його перенесли на годину.
Вдень у Дубінського провели обшуки. А згодом у СБУ уточнили, що чиновнику повідомили про підозру у державній зраді.
За даними слідства, той працював на російську спецслужбу під позивним "Буратіно".
Свідомо поширював фейки про Україну
СБУ встановила, що Дубінський – учасник злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. У лавах цієї "спільноти" нардеп займався поширення дезінформації про нашу державу. Його завданням було – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація її вищого військово-політичне керівництва. Зокрема, у 2019 році він брав участь у поширенні фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.
За підривну діяльність чиновник отримував гроші від росіян.
Слідчі кажуть, що країна-агресорка на фінансування злочинної мережі витрачала понад 10 мільйонів доларів США.
Дубінський допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
- Раніше нардепу повідомили іншу підозру. Так, йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, чоловік, зокрема, допоміг брату своєї співмешканки переправитися до європейської країни під виглядом волонтера. Державне бюро розслідувань оприлюднило запис розмови, на якому нардеп дає інструкції, як виїхати за кордон.
- 6 листопада суд обрав Дубінському запобіжний захід – йому призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог. Чиновник планує оскаржувати рішення суду.
- Згодом Олександру Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, бо він, зокрема, намагався тиснути на слідство, вимагаючи перевірити керівництво правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає підозрюваним.
- Ще у серпні Дубінському вручили підозру за незаконний перетин кордону. Слідчі кажуть, що за підробними документами той незаконно виїжджав з України, а потім відпочивав в Італії, Хорватії та Іспанії.