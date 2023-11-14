Речниця ДБР Тетяна Сапьян у етері телемарафону розповіла, що народний депутат Олександр Дубінський, якому вночі 14 листопада обрали запобіжний захід, є рекордсменом за кількістю підозр та справ, якими займається саме ДБР. Відповідно до останньої підозри, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Дубінський втрапив не в одну історію
Сапьян пригадала справи, по яких проходив народний депутат. За її словами, їх було щонайменше три.
У 2023 році ми повідомляли підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон. Думаю, всі пам'ятають історію про лікування батька. Це розслідування уже завершено і після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт потрапить до суду. Друга справа – про організацію незаконного перетину кордону до Європи рідного брата цивільної дружини. Саме тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом. І цього тижня йому оголосили підозру у державній зраді і також в участі в злочинній організації,
– сказала вона.
Як результат, найближчих два місяці або й довше, він перебуватиме в СІЗО. За державну зраду загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У державній зраді та участі у злочинній організації підозрюють народного депутата та прокурора. Також підозру за участь у злочинній організації оголошено ще одному народному депутату, якого затримали працівники НАБУ. Загалом, мовиться про трьох осіб.
Дубінському оголосили підозру
- Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як повідомили у Службі безпеки України, він мав причетність до злочинної організації, яка діяла під "дахом" російського ГРУ. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав про те, що при наявності доведеного СБУ факту зради, немає сенсу говорити, яку посаду посідає ця людина, адже вона має відповідати за свої вчинки.
- 13 листопада народному депутату Олександру Дубінського мали обрати запобіжний захід. Виступаючи у суді, Дубінський заявив, що справу проти нього "сфабрикували", бо він критикував владу. Нардеп наполягав на своїй повній "невинуватості". Також заявив, що не розраховує на "справедливість".
- Запобіжний захід йому все-таки обрали: нардеп буде у СІЗО протягом 60 діб. Про рішення Печерського райсуду повідомив сам народний депутат. Засідання проходило у закритому режимі, адже існувала загроза розголошення державної таємниці.