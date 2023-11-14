Речниця ДБР Тетяна Сапьян у етері телемарафону розповіла, що народний депутат Олександр Дубінський, якому вночі 14 листопада обрали запобіжний захід, є рекордсменом за кількістю підозр та справ, якими займається саме ДБР. Відповідно до останньої підозри, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Дубінський втрапив не в одну історію

Сапьян пригадала справи, по яких проходив народний депутат. За її словами, їх було щонайменше три.

У 2023 році ми повідомляли підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон. Думаю, всі пам'ятають історію про лікування батька. Це розслідування уже завершено і після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт потрапить до суду. Друга справа – про організацію незаконного перетину кордону до Європи рідного брата цивільної дружини. Саме тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом. І цього тижня йому оголосили підозру у державній зраді і також в участі в злочинній організації,

– сказала вона.

Як результат, найближчих два місяці або й довше, він перебуватиме в СІЗО. За державну зраду загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У державній зраді та участі у злочинній організації підозрюють народного депутата та прокурора. Також підозру за участь у злочинній організації оголошено ще одному народному депутату, якого затримали працівники НАБУ. Загалом, мовиться про трьох осіб.

Дубінському оголосили підозру