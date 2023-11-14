Про рішення Печерського райсуду повідомив сам народний депутат у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Засідання проходило у закритому режимі, адже існувала загроза розголошення державної таємниці.

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Підозру Дубінському вручили напередодні

Підозру у державній зраді Дубінському вручили 13 листопада. У підозрі мовиться, що політик вів "інформаційну-підривну діяльність" на користь Росії.

Злочинну організацію, до якої входив нардеп, кажуть у СБУ, сформувало російське ГРУ. Відомий там Дубінський був під кличкою "Буратіно". Ця організація поширювала інформацію про начебто "втручання України" у президентські вибори у США у 2019 році.

Зверніть увагу! До 13 листопада Дубінський перебував під цілодобовим домашнім арештом. Цю "запобіжку" обрали у справі про незаконне переправлення людей за кордон.

Як відбувалось засідання суду: