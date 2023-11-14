Про рішення Печерського райсуду повідомив сам народний депутат у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Засідання проходило у закритому режимі, адже існувала загроза розголошення державної таємниці.
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Підозру Дубінському вручили напередодні
Підозру у державній зраді Дубінському вручили 13 листопада. У підозрі мовиться, що політик вів "інформаційну-підривну діяльність" на користь Росії.
Злочинну організацію, до якої входив нардеп, кажуть у СБУ, сформувало російське ГРУ. Відомий там Дубінський був під кличкою "Буратіно". Ця організація поширювала інформацію про начебто "втручання України" у президентські вибори у США у 2019 році.
Як відбувалось засідання суду:
- Засідання суду розпочалось лише о 19:00, адже і Дубінський, і його адвокати спізнились на засідання.
- Сам нардеп в черговий раз заявив,що справу проти нього "сфабрикували".
- У суді оголосили, що запобіжний захід обиратимуть в закритому режимі.
- Адвокати Дубінського спробували перенести засідання на 14 листопада, проте це клопотання не задовольнили.
- Ще одна спроба – просили про відвід судді, адже сторона захисту не ознайомилась з матеріалами справи.