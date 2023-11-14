О решении Печерского райсуда сообщил сам народный депутат в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал. Заседание проходило в закрытом режиме, ведь была угроза разглашения государственной тайны.
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Подозрение Дубинскому вручили накануне
Подозрение в государственной измене Дубинскому вручили 13 ноября. В подозрении говорится, что политик вел "информационную подрывную деятельность" в пользу России.
Преступную организацию, в которую входил нардеп, говорят в СБУ, сформировало российское ГРУ. Известный там Дубинский был под кличкой "Буратино". Эта организация распространяла информацию о якобы "вмешательстве Украины" в президентские выборы в США в 2019 году.
Как проходило заседание суда:
- Заседание суда началось только в 19:00, ведь и Дубинский, и его адвокаты опоздали.
- Сам нардеп в очередной раз заявил, что дело против него "сфабриковано".
- В суде объявили, что мера пресечения будет избираться в закрытом режиме.
- Адвокаты Дубинского попытались перенести заседание на 14 ноября, однако это ходатайство не удовлетворили.
- Еще одна попытка – просили об отводе судьи, ведь сторона защиты не ознакомилась с материалами дела.