О решении Печерского райсуда сообщил сам народный депутат в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал. Заседание проходило в закрытом режиме, ведь была угроза разглашения государственной тайны.

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Подозрение Дубинскому вручили накануне

Подозрение в государственной измене Дубинскому вручили 13 ноября. В подозрении говорится, что политик вел "информационную подрывную деятельность" в пользу России.

Преступную организацию, в которую входил нардеп, говорят в СБУ, сформировало российское ГРУ. Известный там Дубинский был под кличкой "Буратино". Эта организация распространяла информацию о якобы "вмешательстве Украины" в президентские выборы в США в 2019 году.

Обратите внимание! До 13 ноября Дубинский был под круглосуточным домашним арестом. Эту меру пресечения избрали по делу о незаконной переправке людей за границу.

Как проходило заседание суда: