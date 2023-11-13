У попередні тижні в Дубінського провели обшуки та оголосила про кілька підозр. У чому підозрюють Дубінського, що відомо про скандали довкола нардепа – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Чим Дубінський займався до потрапляння у Раду

До того, як Дубінський у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради ("Слуга Народу", 94 округ, Київщина), він працював у ЗМІ.

Зокрема, Дубінський працював у газеті "Экономические известия", очолював редакцію KievWeekly, дописував на сайті "Української правди".

У 2014 році він став ведучим програми "Гроші" на телеканалі "1+1", а згодом креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань.

Як свідчить аналіз платформи "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово розповсюджував недостовірну та маніпулятивну інформацію. Частина так званих розслідувань Дубінського стосувалися колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Зрештою Супрун подала на нього до суду.

Деякі випуски Дубінського, як свідчить аналіз "Детектор Медіа", мали ознаки політичного замовлення. Зокрема, автори програми звинувачували Петра Порошенка у створенні злочинного угрупування на території Молдови й причетності до вбивства свого брата Михайла.

У 2007, 2008, 2009 роках Дубінський ставав найкращим фінансово-економічним журналістом країни за результатами конкурсу "Премія ділових кіл "PRESSzvanie". Одним зі спонсорів конкурсу був російсько-український олігарх Вадим Новинський.

Дубінський продюсував антимайданівські фейки

Журналісти Bihus.info фіксували проросійську діяльність Дубінського ще під час Революції Гідності.

У розслідуванні мовиться, що він займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Розслідувачі отримали доступ до переписок Дубінського (2013 – 2014 роки) щодо планування заходів з дискредитації Революції Гідності.

Він створив фейк і просував інформаційну кампанію "повій на Майдані" з ціллю зобразити протест як центр розпусти.

Прогульник і захисник проросійських нардепів

У 2019 році, після того, як Дубінський потрапив до ради, його обрали заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дубінський став автором близько тисячі поправок до законопроєкту про боротьбу із "законодавчим спамом" і поправками намагався блокувати "антиколомойський" закон. Загалом до цього проєкту він подав майже 1200 правок.

Нардеп був ініціатором подання депутатів до Конституційного Суду щодо визнання призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Згідно з аналітикою руху "ЧЕСНО", Дубінський увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження, він пропустив 60% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Про зв'язки Дубінського з Росією заявили також у США. Зокрема, у 2021 році Дубінський потрапив під санкції США через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року. У США заявили, що він є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". Також YouTube заблокував канал Дубінського.

Дубінського виключили із фракції "Слуга народу". Його також зняли з керівництва партійного осередку на Київщині.

Нардеп відмовився підписати звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень нардепів і депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Також у 2023 році він зазначив, що в Україні буцімто є гоніння на церкви УПЦ МП. Дубінський заявив, що держава не повинна втручатися у справи церкви.

Дубінський позбувся майже всіх елітних авто

Аналітики проєкту Pep.org.ua у 2021 році виявили, що Дубінський позбувся майже всіх авто зі свого елітного гаража. Нардеп вказав, що отримав понад мільйон гривень за відчуження рухомого майна.

Відомо, що автопарк підсанкційного нардепа складається з Toyota Land Cruiser та нещодавно придбаного "Запорожця".

При цьому залишається невідомою доля ще 5 авто. Зокрема, мовилось про два Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade та Porsche Carrera.

У 2019 році, коли Дубінський став нардепом, політик відмовився оприлюднювати свою декларацію. Журналісти "Наших грошей" провели розслідування і з'ясували, що на той час Дубінський володів 24 квартирами та 17 автомобілями.

Частина з них були записані на матір та колишню дружину. Причому у матері до 2016 року єдиним офіційним джерелом доходу була пенсія. Значна частина власності в столиці у матері з'явилася у рік виборів (2019).

У травні 2020 року він таки опублікував свою електронну декларацію. У декларації Дубінський вказав лише 1 квартиру в Києві на 149,3 "квадрата". Депутат відзначив, що припинив володіння або користування 3 квартирами та часткою у ще одній.

Також у декларації вказані 10 земельних ділянок, але деякі з них збігаються за адресою, площею або вартістю. Дубінський володіє будинком на 79,6 квадрата в Києві та будує 2 дачі в області. У 2019 році він також придбав гараж.

СБУ і ДБР взялися за Дубінського: хронологія подій

Влітку та восени 2023 року нардеп Дубінський став фігурантом кількох кримінальних проваджень.

Незаконний виїзд за кордон

У серпні СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. Його підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

За даними слідства, нардеп поїхав за межі держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. Сам нардеп називає справу "політичним замовленням".

Проти Дубінського розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 366 (службове підроблення – внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу за відомо неправдивих документів).

частина 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Дубінський повідомив, що не носить електронний браслет, як це постановив суд. Депутат звинувачує у цьому владу, нібито йому не надали браслет.

10 листопада ДБР завершило досудове розслідування. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Дубінський допоміг брату дружини виїхати за кордон

У листопаді правоохоронці знову завітали до одіозного нардепа з обшуками. Причиною обшуків стала причетність політика до організації незаконного виїзду за кордон.

3 листопада його повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

За даними слідства, Дубінський за попередньою змовою з керівником громадської організації надав своєму знайомому документи, які підтверджують, що він нібито займається волонтерською діяльністю, хоча це виявилося не так.

ДБР опублікувало запис розмови Дубінського з родичем своєї співмешканки. Під час цієї телефонної бесіди народний депутат дає поради щодо незаконного перетину українського кордону.

Інструктаж Дубінського: дивіться відео

6 листопада Печерський районний суд у Києві обрав Дубінському запобіжний захід у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків.

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Справа про державну зраду

13 листопада в Дубінського вкотре провели обшуки. Дубінський отримав підозру у державній зраді. Його підозрюють в інформаційно-підривній діяльність на користь Росії.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії, відоме як ГРУ.

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки Росії.

Фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів.

Дубінського підозрюють у тому, що він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

Злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Владіміром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві.

Операційним керівництвом ворожої групи з території Росії займався його заступник – Аліксєй Савін.