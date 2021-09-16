Відповідну інформацію оприлюднили аналітики нашого проєкту Pep.org.ua. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

До теми "Мама любить швидкість": Дубінський пояснив, звідки у нього 24 квартири та 17 авто

Дубінський позбувся майже всіх авто зі свого елітного гаража

Про зміни у майновому стані Дубінський повідомив на початку липня. Мовиться про отримання понад мільйона від Олексія Володєєва за відчуження рухомого майна.

За день до того, 6 липня 2021 року, нардеп на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото на фоні Mercedes-Benz G 55 (в народі "кубик" – 24 канал) та підписав його: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые".

У Центрі протидії корупції запевнили, що "переконатись у продажі саме цього авта чи якогось іншого з колекції депутата не вдалося".

Однак відомо, що наразі автопарк підсанкційного нардепа складається з Toyota Land Cruiser та нещодавно придбаного "Запорожця".

Там запевнили, що немає "кубика", згідно з реєстром транспортних засобів, – у Володєєва та мами нардепа, яка так "любить швидкість".

У громадській організації припустили, мільйон Дубінський задекларував таки від продажу "кубика".

При цьому залишається невідомою доля ще 5 авто, адже повідомлення про суттєві зміни в майновому стані було лише одне,

– заявили у Центрі протидії корупції.

Зокрема мовилось про два Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade та Porsche Carrera.

Зверніть увагу! На початку січня 2021 року мінфін США увів санкції проти Дубінського. Його звинуватили у втручанні в американські вибори президента. У лютому його виключили з фракції "Слуги народу".

Що відомо про автопарк Олександра Дубінського