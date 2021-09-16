Соответствующую информацию обнародовали аналитики нашего проекта Pep.org.ua. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Дубинский лишился почти всех авто из своего элитного гаража

Об изменениях в имущественном состоянии Дубинский сообщил в начале июля. Говорится о получении более миллиона от Алексея Володеева за отчуждение движимого имущества.

За день до того, 6 июля 2021 года, нардеп на своей странице в инстаграм опубликовал фото на фоне Mercedes-Benz G 55 (в народе "кубик" – 24 канал) и подписал его: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые".

В Центре противодействия коррупции заверили, что "убедиться в продаже именно этого автомобиля или какого-то другого из коллекции депутата не удалось".

Однако известно, что сейчас автопарк подсанкционного нардепа состоит из Toyota Land Cruiser и недавно приобретенного "Запорожца".

Там заверили, что нет "кубика", согласно реестру транспортных средств – у Володеева и мамы нардепа, которая так "любит скорость".

В общественной организации предположили, что миллион Дубинский задекларировал таки от продажи "кубика".

При этом остается неизвестной судьба еще 5 авто, ведь сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии было только одно,

– заявили в Центре противодействия коррупции.

В частности говорилось о двух Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade и Porsche Carrera.

Обратите внимание! В начале января 2021 года Минфин США ввел санкции против Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в американские выборы президента. В феврале его исключили из фракции "Слуги народа".

Что известно об автопарке Александра Дубинского