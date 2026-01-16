Впервые суд разрешил нардепу выйти в случае внесения залога, передает 24 Канал со ссылкой "Украинскую правду".
Как Дубинский может выйти из СИЗО?
Содержание под стражей для Дубинского продлили до 14 марта 2026 года. Однако он может выйти из СИЗО, внеся залог в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.
Во время заседания нардеп заявил, что это непосильная для него сумма. По словам его адвоката, Дубинский может внести максимум 500 тысяч гривен залога.
Нардеп считает разрешение суда заменить арест на залог "существенным прорывом", который стал возможным благодаря уменьшению политического давления на судей после отставок руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Напомним, что СБУ и ГБР собрали доказательства государственной измены нардепа Александра Дубинского, который имел позывной "Буратино".
По данным следствия, он занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах России. Речь идет о действиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацию государства на международной арене.
В СБУ отмечают, что преступную организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев. Группа действовала в Киеве, а с территории России ее координировал другой заместитель Алексеева – Алексей Савин.
В ночь на 14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева избрал Александру Дубинскому меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога по делу о государственной измене. С тех пор суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Кроме того, 13 марта 2024 года тот же суд признал Дубинского виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.