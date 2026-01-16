Впервые суд разрешил нардепу выйти в случае внесения залога, передает 24 Канал со ссылкой "Украинскую правду".

Как Дубинский может выйти из СИЗО?

Содержание под стражей для Дубинского продлили до 14 марта 2026 года. Однако он может выйти из СИЗО, внеся залог в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Во время заседания нардеп заявил, что это непосильная для него сумма. По словам его адвоката, Дубинский может внести максимум 500 тысяч гривен залога.

Нардеп считает разрешение суда заменить арест на залог "существенным прорывом", который стал возможным благодаря уменьшению политического давления на судей после отставок руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.