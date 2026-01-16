Вперше суд дозволив нардепу вийти в разі внесення застави, передає 24 Канал із посиланням "Українську правду".
Як Дубінський може вийти з СІЗО?
Тримання під вартою для Дубінського продовжили до 14 березня 2026 року. Однак він може вийти із СІЗО, внісши заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.
Під час засідання нардеп заявив, що це непосильна для нього сума. За словами його адвоката, Дубінський може внести щонайбільше 500 тисяч гривень застави.
Нардеп вважає дозвіл суду замінити арешт на заставу "суттєвим проривом", який став можливим завдяки зменшенню політичного тиску на суддів після відставок керівника Офісу президента Андрія Єрмака і очільника Служби безпеки України Василя Малюка.
Нагадаємо, що СБУ та ДБР зібрали докази державної зради нардепа Олександра Дубінського, який мав позивний "Буратіно".
За даними слідства, він займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії. Йдеться про дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацію держави на міжнародній арені.
У СБУ зазначають, що злочинну організацію створив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв. Група діяла в Києві, а з території Росії її координував інший заступник Алєксєєва – Олексій Савін.
У ніч проти 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав Олександру Дубінському запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави у справі про державну зраду. Відтоді суд неодноразово продовжував цей запобіжний захід.
Крім того, 13 березня 2024 року той самий суд визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.