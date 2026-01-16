Вперше суд дозволив нардепу вийти в разі внесення застави, передає 24 Канал із посиланням "Українську правду".

Як Дубінський може вийти з СІЗО?

Тримання під вартою для Дубінського продовжили до 14 березня 2026 року. Однак він може вийти із СІЗО, внісши заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.

Під час засідання нардеп заявив, що це непосильна для нього сума. За словами його адвоката, Дубінський може внести щонайбільше 500 тисяч гривень застави.

Нардеп вважає дозвіл суду замінити арешт на заставу "суттєвим проривом", який став можливим завдяки зменшенню політичного тиску на суддів після відставок керівника Офісу президента Андрія Єрмака і очільника Служби безпеки України Василя Малюка.