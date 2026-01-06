В отношении него уже давно действуют санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя и Общественное.

Что известно о решении суда?

Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что такой приговор суд вынес в отношении Вадима Мустецова, в отношении которого, как известно, бессрочно ввели санкции в 2018 году решением СНБО.

Прокуроры доказали, что в 2014 году гражданин Украины голосовал за ряд незаконных решений. Речь идет о постановлениях "О проведении общекрымского референдума", "О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", "О независимости Крыма", "О правопреемстве Республики Крым", а также "Конституцию Республики Крым", принятие которых имело целью легитимизировать оккупацию полуострова Россией,

– говорится в сообщении.

После этого Вадим Мустецов получил мандат депутата оккупационного Государственного совета Республики Крым I созыва от партии "Справедливая Россия". Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие подобные приговоры