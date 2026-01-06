В отношении него уже давно действуют санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя и Общественное.
Что известно о решении суда?
Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что такой приговор суд вынес в отношении Вадима Мустецова, в отношении которого, как известно, бессрочно ввели санкции в 2018 году решением СНБО.
Прокуроры доказали, что в 2014 году гражданин Украины голосовал за ряд незаконных решений. Речь идет о постановлениях "О проведении общекрымского референдума", "О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", "О независимости Крыма", "О правопреемстве Республики Крым", а также "Конституцию Республики Крым", принятие которых имело целью легитимизировать оккупацию полуострова Россией,
– говорится в сообщении.
После этого Вадим Мустецов получил мандат депутата оккупационного Государственного совета Республики Крым I созыва от партии "Справедливая Россия". Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие подобные приговоры
Напомним, экс-нардепу от запрещенной политической силы ОПЗЖ Олегу Волошину объявили подозрение в государственной измене и умышленном непредставлении деклараций. Он активно распространял российскую пропаганду.
К слову, еще ранее суд признал виновными двух украинцев в государственной измене. Им назначили пожизненное заключение за передачу России координаты украинских военных объектов. Их задержали 30 января 2023 года.