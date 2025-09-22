Генпрокурор изучит дело экс-судьи Тандыра, которое рассматривают уже 2 года
- Генпрокурор Руслан Кравченко изучит дело экс-судьи Алексея Тандыра, который в 2023 году сбил нацгвардейца на блокпосту.
- Кравченко уже ведет дело в отношении работника прокуратуры Андрея Молочного, который сбил женщину на тротуаре в Киеве.
В понедельник, 22 сентября, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что изучит дело экс-судьи Алексея Тандыра. Речь идет о сбитии нацгвардейца на блокпосту в Киеве в мае 2023 года.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Чиновник ответил на ходатайство журналиста.
Что заявил генпрокурор о деле Тандыра?
Напомним, 22 сентября Шевченковский районный суд Киева вынес приговор для убийцы подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Обвиняемого Артема Косова приговорили к пожизненному заключению.
В этом деле Кравченко возглавлял группу прокуроров, поэтому во время общения с журналистами его спросили, куда потом может включиться генпрокурор.
Со своей стороны чиновник напомнил, что сейчас он также ведет дело в отношении работника прокуратуры Андрея Молочного, который в Киеве сбил на тротуаре женщину 19 июля.
На уточняющий вопрос по делу экс-судьи Тандыра, Кравченко ответил так: "Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство. Посмотрю".
Дело экс-судьи Тандыра: что известно
- Около полуночи 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр наехал на блокпосте в Киеве на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, парень погиб на месте.
- По данным следствия, судья был в состоянии алкогольного опьянения и двигался с превышением скорости.
- Позже Макаровский райсуд уволил своего председателя, а Высший совет правосудия отстранил Тандыра.
- Экс-судье избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.