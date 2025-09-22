Генпрокурор вивчить справу екссудді Тандира, яку розглядають уже 2 роки
- Генпрокурор Руслан Кравченко вивчить справу екссудді Олексія Тандира, який у 2023 році збив нацгвардійця на блокпості.
- Кравченко вже веде справу щодо працівника прокуратури Андрія Молочного, який збив жінку на тротуарі в Києві.
У понеділок, 22 вересня, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що вивчить справу екссудді Олексія Тандира. Йдеться про збиття нацгвардійця на блокпості в Києві у травні 2023 року.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske. Посадовець відповів на клопотання журналіста.
Що заявив генпрокурор про справу Тандира?
Нагадаємо, 22 вересня Шевченківський районний суд Києва виніс вирок для вбивці підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Обвинуваченого Артема Косова засудили до довічного ув'язнення.
У цій справі Кравченко очолював групу прокурорів, тож під час спілкування з журналістами його запитали, куди потім може включитися генпрокурор.
Зі свого боку посадовець нагадав, що наразі він також веде справу щодо працівника прокуратури Андрія Молочного, який у Києві збив на тротуарі жінку 19 липня.
На уточнювальне запитання щодо справи екссудді Тандира, Кравченко відповів так: "Добре, я розгляну ваше клопотання. Подивлюсь".
Справа екссуді Тандира: що відомо
Близько півночі 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпості в Києві на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, хлопець загинув на місці.
За даними слідства, суддя був у стані алкогольного сп'яніння та рухався з перевищенням швидкості.
Згодом Макарівський райсуд звільнив свого голову, а Вища рада правосуддя відсторонила Тандира.
Екссудді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.