У понеділок, 22 вересня, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що вивчить справу екссудді Олексія Тандира. Йдеться про збиття нацгвардійця на блокпості в Києві у травні 2023 року.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske. Посадовець відповів на клопотання журналіста.

Що заявив генпрокурор про справу Тандира?

Нагадаємо, 22 вересня Шевченківський районний суд Києва виніс вирок для вбивці підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Обвинуваченого Артема Косова засудили до довічного ув'язнення.

У цій справі Кравченко очолював групу прокурорів, тож під час спілкування з журналістами його запитали, куди потім може включитися генпрокурор.

Зі свого боку посадовець нагадав, що наразі він також веде справу щодо працівника прокуратури Андрія Молочного, який у Києві збив на тротуарі жінку 19 липня.

На уточнювальне запитання щодо справи екссудді Тандира, Кравченко відповів так: "Добре, я розгляну ваше клопотання. Подивлюсь".

Справа екссуді Тандира: що відомо