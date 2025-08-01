Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора.
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Що відомо про масові підозри на Кіровоградщині?
Працівники Кіровоградської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру 22 посадовцям органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ. Підозрювані причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин.
Руслан Кравченко підкреслив, що загальні збитки становлять 102,675 мільйона гривень.
Прокурори повідомили про підозри зловмисникам: дивіться фото Офісу генпрокурора
Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.
Підозри за незаконний видобуток піску:
- Депутат Кіровоградської облради від забороненої партії ОПЗЖ, керівник і головний інженер пов’язаного ТОВ, а також директор приватного підприємства незаконно видобули 34 тисяч тонн піску.
- Директор підприємства Первозванівської сільради 16 тисяч тонн.
Підозри за оборудки з землею:
- Колишня керівниця облуправління Держгеокадастру – незаконна передача 234 гектарів сільгоспземель.
- Держреєстратор ЦНАП Онуфріївської селищної ради – незаконно перереєстрував 230 гектарів.
- Колишній реєстратор і начальник відділу ЦНАП – заволоділи 7 гектарами.
Підозри за махінації із закупівлями та продажами:
- Начальник управління транспорту Кропивницької міськради та директор КП – закупівлі автобусів за завищеними цінами.
- Заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу – зловживання під час закупівлі джерел живлення.
- Колишній в.о. директора держпідприємства – продаж пшениці за заниженою вартістю.
- Ексголова обласної психіатричної лікарні – зловживання при проведенні ремонтів.
- Заступник начальника департаменту ОВА – підписав акти щодо реконструкції ліцею, знаючи, що роботи не виконані.
Підозри за заволодіння бюджетними коштами:
- Начальник управління Світловодської міськради, його заступник, інспектор технагляду і троє працівників підрядної організації – організували злочинну групу і вкрали кошти на ремонті дороги.
- Депутат-керівник КП – безпідставно нарахував собі премії.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури та Спеціалізованої екологічної прокуратури у взаємодії з ГУНП, УСБУ та УСР в Кіровоградській області.