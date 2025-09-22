Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Чиновник ответил на ходатайство журналиста.

Что заявил генпрокурор о деле Тандыра?

Напомним, 22 сентября Шевченковский районный суд Киева вынес приговор для убийцы подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Обвиняемого Артема Косова приговорили к пожизненному заключению.

В этом деле Кравченко возглавлял группу прокуроров, поэтому во время общения с журналистами его спросили, куда потом может включиться генпрокурор.

Со своей стороны чиновник напомнил, что сейчас он также ведет дело в отношении работника прокуратуры Андрея Молочного, который в Киеве сбил на тротуаре женщину 19 июля.

На уточняющий вопрос по делу экс-судьи Тандыра, Кравченко ответил так: "Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство. Посмотрю".

Дело экс-судьи Тандыра: что известно