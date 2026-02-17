Огромная сумма: в САП сказали, какой денежный залог будут требовать для Галущенко
- Экс-министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение в отмывании средств.
- Рассматривается решение об определении суммы денежного залога.
Экс-министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации. Детективы НАБУ продолжают расследование дела "Мидас". Стало известно, что сумма залога для Галущенко будет достигать сотен миллионов гривен.
Подробности такого решения в комментарии для РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Актуально Около 700 000 долларов на элитное обучение сына: в НАБУ раскрыли, откуда у Галущенко такие деньги
Какой будет сумма денежного залога для Галущенко?
Представительница антикоррупционной прокуратуры отметила, что в суде для Германа Галущенко будут просить арест с альтернативой в 425 миллионов гривен.
Стоит отметить, что 15 февраля 2026 года экс-министра задержали детективы НАБУ при попытке выехать из Украины. Его доставили в Киев, где и вручили подозрение. Сам Галущенко утверждает, что ехал увидеть детей и считает задержание незаконным.
Интересно, что именно оплата обучения для детей стала способом легализации средств. Так, за их образование в Швейцарии Галущенко заплатил около 400 миллионов долларов.
В чем подозревают экс-министра?
Ему инкриминируют отмывание средств и участие в преступной организации. По версии следствия, через доверенное лицо организация получила более 112 миллионов долларов наличными от коррупционных схем в энергетике.
Появились данные, что в 2021 году на Ангилье зарегистрировали фонд для "инвестиций" на сумму около 100 миллионов долларов. Отметим, что семья Галущенко была среди инвесторов, а средства скрывали через компании на Маршалловых Островах и траст в Сент-Китс и Невис.
НАБУ сотрудничает с 15 странами. После разоблачения схемы в Энергоатоме в ноябре 2025 Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Среди фигурантов дела также бизнесмен Тимур Миндич, которого называют организатором схемы.