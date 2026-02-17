Огромная сумма: в САП сказали, какой денежный залог будут требовать для Галущенко

Экс-министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации. Детективы НАБУ продолжают расследование дела "Мидас". Стало известно, что сумма залога для Галущенко будет достигать сотен миллионов гривен.

Подробности такого решения в комментарии для РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Какой будет сумма денежного залога для Галущенко?

Представительница антикоррупционной прокуратуры отметила, что в суде для Германа Галущенко будут просить арест с альтернативой в 425 миллионов гривен.

Стоит отметить, что 15 февраля 2026 года экс-министра задержали детективы НАБУ при попытке выехать из Украины. Его доставили в Киев, где и вручили подозрение. Сам Галущенко утверждает, что ехал увидеть детей и считает задержание незаконным.

Интересно, что именно оплата обучения для детей стала способом легализации средств. Так, за их образование в Швейцарии Галущенко заплатил около 400 миллионов долларов.

В чем подозревают экс-министра?