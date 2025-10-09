СБУ опровергла причастность руководителя САП к делу нардепа от ОПЗЖ Христенко
- СБУ опровергла причастность руководителя САП Александра Клименко к делу нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко.
- Досудебное расследование продолжается, а информация о возможном подозрении Клименко оказалась ложной.
СБУ опровергла причастность руководителя САП Александра Клименко к делу народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко. Последнего подозревают в государственной измене.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в пресс-службе СБУ.
Смотрите также Война на 2 фронта: что кроется за назначением главы БЭБ и почему правительство не дает денег на реформы
Что заявили в СБУ о деле Христенко?
В СБУ напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины от ОПЗЖ Федора Христенко продолжается, ему сообщено о подозрении в государственной измене.
В то же время не соответствует действительности следующая информация, которую недавно распространили некоторые СМИ на основе данных от анонимных источников, а именно:
- "СБУ изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Христенко";
- "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".
Напомним, ранее СМИ также писали, что якобы Христенко дает показания по Клименко, речь шла о деле бывших сотрудников НАБУ – Тараса Ликунова, Богдана Бровко и Александра Рыковцева.
В чем подозревают нардепа от ОПЗЖ?
- 21 июля СБУ объявила Христенко подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием.
- По данным следствия, ФСБ завербовало Христенко еще во времена Януковича, сейчас же депутат находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский) – резидентом вражеской службы и "смотрящим" за "ДНР".
- Кроме того, Христенко был связным коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), который погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.
- СБУ считает, что Христенко также находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ и осуществляет влияние на структуру.
- После начала российского полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу, а 6 сентября СБУ сообщила, что его задержали.
- К слову, некоторые СМИ утверждали, что нардепа не экстрадировали из ОАЭ, а "просто передали" по политической договоренности.