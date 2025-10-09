СБУ опровергла причастность руководителя САП Александра Клименко к делу народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко. Последнего подозревают в государственной измене.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в пресс-службе СБУ.

Что заявили в СБУ о деле Христенко?

В СБУ напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины от ОПЗЖ Федора Христенко продолжается, ему сообщено о подозрении в государственной измене.

В то же время не соответствует действительности следующая информация, которую недавно распространили некоторые СМИ на основе данных от анонимных источников, а именно:

"СБУ изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Христенко";

"в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".

Напомним, ранее СМИ также писали, что якобы Христенко дает показания по Клименко, речь шла о деле бывших сотрудников НАБУ – Тараса Ликунова, Богдана Бровко и Александра Рыковцева.

В чем подозревают нардепа от ОПЗЖ?