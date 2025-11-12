Экс-глава Укрэнерго – среди свидетелей: мог ли Кудрицкий знать о масштабной коррупционной схеме

Во время судебного заседания по делу причастности бывшего исполнительного директора Энергоатома Дмитрия Басова к делу "Мидис" его адвокат назвал имя экс-главы Укрэнерго. Он мог быть свидетелем обвинения относительно участия в коррупционной схеме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Басова Виталия Наума во время заседания 12 ноября.

Почему адвокат Басова загадал имя Кудрицкого?

Адвокат говорит, что прокуроры так и не назвали, сколько государству был нанесен ущерб от действий Дмитрия Басова и других фигурантов. В СМИ отметили, что Виталий Наум называя имена вероятных свидетелей вспомнил Кудрицкого. Вероятно речь идет о бывшем директоре Укрэнерго.

Однако по словам адвоката, Владимир Кудрицкий не был тем свидетелем, который мог бы дать правдивые показания.

Он не свидетель... Я тоже многое слышал и видел, но это же не доказательство. Он ссылается на мифические вещи и людей,

– сказал Наум.

Напомним, Владимир Кудрицкий также является подозреваемым в злоупотреблении служебным положением. Под его управлением, вероятно, были завышены объемы рубки леса и стоимость подрядных работ при прокладке энергомагистралей. 21 октября ГБР провело обыски у бывшего руководителя Укрэнерго. 30 октября Кудрицкий вышел под залог в размере 13,7 миллиона гривен.

Что известно о задержании Дмитрия Басова?