"Интеллектуальный клуб": в ЦПК рассказали о роли Чернышова в схемах Миндича

Высший антикоррупционный суд Украины расследует причастность Алексея Чернышова к хищению денег в энергетике. Так, согласно данным НАБУ, только в феврале 2025 года Чернышов получил от фигурантов дела 227 тысяч долларов и 96 тысяч евро.

Встречи участников коррупционной схемы для конспирации называли "Интеллектуальным клубом". Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Смотрите также Операция "Мидас": ГБР открыло дела против двух своих сотрудников

Какую роль Чернышов сыграл в коррупционных схемах?

На пленках, которые обнародовало НАБУ, экс-вице-премьера Алексея Чернышова называют "Че Геварой". Фигуранты дела, в частности сотрудники так называемого бэк-офиса проводили встречи с бизнесменом Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышевым и называли их "Интеллектуальным клубом", чтобы отвести от себя подозрения.

Прокурор САП привел данные из материалов производства. Согласно им, 11 февраля 2025 года фигуранты якобы обсуждали проведение встречи так называемого "Интеллектуального клуба", куда были приглашены Чернышов, лицо по прозвищу "Электроник", а также фигуранты, которых в переписке называли "Сергей-судья" и "какой-то поляк".

Именно тогда Алексей Чернышов получил от фигурантов дела "первый транш" в размере 227 тысяч долларов и 96 тысяч евро.

Кстати, под псевдонимом "Электроник" может фигурировать Денис Штилерман, главный конструктор известной оборонной компании Fire Point. Зато лица, которых называли "Сергей-судья" и "поляк", пока остаются неустановленными.

Одним из доказательств, на которые ссылается прокурор, является то, что 11 февраля в 18:29 Чернышов сфотографировал Софийский собор, находясь на улице Владимирской. Поблизости расположена квартира, где, по данным следствия, работал бэк-офис фигурантов.

Кроме того, по словам прокурора САП, 4 марта Чернышов, после согласования вопроса с Миндичем, снова получил от сотрудников его бэк-офиса 500 тысяч долларов, а 9 мая – дополнительные 500 тысяч долларов.

Передачей денег занималась жена чиновника Светлана Чернышова, которую в схеме называли "Профессором". Деньги якобы вручали в центре красоты в центре Киева, принадлежащем семье Цукермана.

Кто еще причастен к "отмыванию денег" в энергетике?