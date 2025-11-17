"Інтелектуальний клуб": у ЦПК розповіли про роль Чернишова у схемах Міндіча

Вищий антикорупційний суд України розслідує причетність Олексія Чернишова до розкрадання грошей в енергетиці. Так, згідно з даними НАБУ, лише в лютому 2025 року Чернишов отримав від фігурантів справи 227 тисяч доларів та 96 тисяч євро.

Зустрічі учасників корупційної схеми задля конспірації називали "Інтелектуальним клубом". Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

Яку роль Чернишов відіграв у корупційних схемах?

На плівках, які оприлюднило НАБУ, ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова називають "Че Геварою". Фігуранти справи, зокрема співробітники так званого бек-офісу проводили зустрічі з бізнесменом Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим і називали їх "Інтелектуальним клубом", аби відвести від себе підозри.

Прокурор САП навів дані з матеріалів провадження. Згідно з ними, 11 лютого 2025 року фігуранти нібито обговорювали проведення зустрічі так званого "Інтелектуального клубу", куди були запрошені Чернишов, особа на прізвисько "Електронік", а також фігуранти, яких у переписці називали "Сергій-суддя" та "якийсь поляк".

Саме тоді Олексій Чернишов отримав від фігурантів справи "перший транш" у розмірі 227 тисяч доларів та 96 тисяч євро.

До речі, під псевдонімом "Електронік" може фігурувати Денис Штілерман, головний конструктор відомої оборонної компанії Fire Point. Натомість особи, яких називали "Сергій-суддя" та "поляк", поки що залишаються невстановленими.

Одним із доказів, на які посилається прокурор, є те, що 11 лютого о 18:29 Чернишов сфотографував Софійський собор, перебуваючи на вулиці Володимирській. Поблизу розташована квартира, де, за даними слідства, працював бек-офіс фігурантів.

Крім того, за словами прокурора САП, 4 березня Чернишов, після погодження питання з Міндічем, знову отримав від співробітників його бек-офісу 500 тисяч доларів, а 9 травня – додаткові 500 тисяч доларів.

Передаванням грошей займалася дружина посадовця Світлана Чернишова, яку у схемі називали "Професором". Гроші нібито вручали у центрі краси в центрі Києва, що належить родині Цукермана.

Хто ще причетний до "відмивання грошей" в енергетиці?