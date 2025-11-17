Зустрічі учасників корупційної схеми задля конспірації називали "Інтелектуальним клубом". Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

Дивіться також Операція "Мідас": ДБР відкрило справи проти двох своїх співробітників

Яку роль Чернишов відіграв у корупційних схемах?

На плівках, які оприлюднило НАБУ, ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова називають "Че Геварою". Фігуранти справи, зокрема співробітники так званого бек-офісу проводили зустрічі з бізнесменом Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим і називали їх "Інтелектуальним клубом", аби відвести від себе підозри.

Прокурор САП навів дані з матеріалів провадження. Згідно з ними, 11 лютого 2025 року фігуранти нібито обговорювали проведення зустрічі так званого "Інтелектуального клубу", куди були запрошені Чернишов, особа на прізвисько "Електронік", а також фігуранти, яких у переписці називали "Сергій-суддя" та "якийсь поляк".

Саме тоді Олексій Чернишов отримав від фігурантів справи "перший транш" у розмірі 227 тисяч доларів та 96 тисяч євро.

До речі, під псевдонімом "Електронік" може фігурувати Денис Штілерман, головний конструктор відомої оборонної компанії Fire Point. Натомість особи, яких називали "Сергій-суддя" та "поляк", поки що залишаються невстановленими.

Одним із доказів, на які посилається прокурор, є те, що 11 лютого о 18:29 Чернишов сфотографував Софійський собор, перебуваючи на вулиці Володимирській. Поблизу розташована квартира, де, за даними слідства, працював бек-офіс фігурантів.

Крім того, за словами прокурора САП, 4 березня Чернишов, після погодження питання з Міндічем, знову отримав від співробітників його бек-офісу 500 тисяч доларів, а 9 травня – додаткові 500 тисяч доларів.

Передаванням грошей займалася дружина посадовця Світлана Чернишова, яку у схемі називали "Професором". Гроші нібито вручали у центрі краси в центрі Києва, що належить родині Цукермана.

Хто ще причетний до "відмивання грошей" в енергетиці?