Он –"стрелочник", Коломойский впервые отреагировал на скандал с Миндичем

На днях в Украине вспыхнул крупнейший коррупционный скандал при президентстве Владимира Зеленского. В нем фигурирует совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич. Бизнесмен Игорь Коломойский отреагировал на это событие.

Коломойский, который сейчас находится под стражей, прокомментировал для журналистов дело Тимура Миндича, передает 24 Канал.

Что сказал Коломойский об обвинениях в адрес Миндича?

Бизнесмен заявил, что он следит за коррупционной историей с Миндичем. По его мнению, Миндич является "стрелочником" и не тянет на главу мафии.

Справка: Коломойский хотел сказать, что Миндич является человеком, которого используют как крайнего или виновного, чтобы защитить настоящих руководителей или ответственных лиц. Фраза "он не тянет на главу мафии" означает, что, по мнению бизнесмена, Миндич не является реальной главной фигурой или лидером в преступной схеме – он просто исполнитель или "подставное лицо".

Также Коломойский рассказал, что ранее имел хорошие отношения с Миндичем. Бизнесмен назвал его "хорошим парнем".

Отдельно, он отметил, что дело Миндича не может быть связано с его собственным.

Напомним, что сам Коломойский оказался за решеткой в 2023 году. Тогда его обвинили в финансовых преступлениях таких, как мошенничество, легализация имущества и отмывание денег. По данным следствия, он якобы легализовал более 500 миллионов гривен за период 2013 – 2020 годов. Также НАБУ выдвинуло бизнесмену обвинения в присвоении около 9,2 миллиарда гривен из "ПриватБанка" через схему с оффшорными компаниями.

Обратите внимание! В начале 2000-х Тимур Миндич начал работать на олигарха Игоря Коломойского, став топ-менеджером его бизнес-группы "Приват" и совладельцем студии "Квартал 95". Миндич оказался в центре внимания СМИ после 2018 года, когда журналисты связали его с медийным направлением "Привата" и оффшором Green Family Ltd, который ассоциировался с Зеленским. Благодаря этому он получил репутацию "серого кардинала" и эмиссара Коломойского у президента. Миндич регулярно посещал Израиль, куда сбежал Коломойский после национализации "ПриватБанка". а также общался с Зеленским, что подогревало слухи об их дружбе.

Говорят, что у Коломойского была также мысль о возможном браке между Тимуром Миндичем и его дочерью, но эта идея так и не воплотилась.

Что известно о деле Тимура Миндича?