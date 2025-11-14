Він – "стрілочник", – Коломойський вперше відреагував на скандал з Міндічем

Днями в Україні спалахнув найбільший корупційний скандал за президентства Володимира Зеленського. У ньому фігурує співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч. Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на цю подію.

Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував для жуналістів справу Тимура Міндіча, передає 24 Канал.

Що сказав Коломойський про звинувачення на адресу Міндіча?

Бізнесмен заявив, що він слідкує за корупційною історією з Міндічем. На його думку, Міндіч є "стрілочником" і не тягне на главу мафії.

Довідка: Коломойський хотів сказати, що Міндіч є людиною, яку використовують як крайнього або винного, щоб захистити справжніх керівників або відповідальних осіб. Фраза "він не тягне на главу мафії" означає, що, на думку бізнесмена, Міндіч не є реальною головною фігурою чи лідером у злочинній схемі – він просто виконавець або "підставна особа".

Також Коломойський розповів, що раніше мав гарні стосунки з Міндічем. Бізнесмен назвав його "хорошим хлопцем".

Окремо, він зауважив, що справа Міндіча не може бути пов'язана з його власною.

Нагадаємо, що сам Коломойський опинився за гратами у 2023 році. Тоді його звинуватили у фінансових злочинах таких, як шахрайство, легалізація майна й відмивання грошей. За даними слідства, він нібито легалізував понад 500 мільйонів гривень за період 2013 – 2020 років. Також НАБУ висунуло бізнесмену звинувачення в привласненні близько 9,2 мільярда гривень з "ПриватБанку" через схему з офшорними компаніями.

Зверніть увагу! На початку 2000-х Тимур Міндіч почав працювати на олігарха Ігоря Коломойського, ставши топменеджером його бізнес-групи "Приват" та співвласником студії "Квартал 95". Міндіч опинився у центрі уваги ЗМІ після 2018 року, коли журналісти пов'язали його з медійним напрямком "Привату" та офшором Green Family Ltd, що асоціювався з Зеленським. Завдяки цьому він здобув репутацію "сірого кардинала" та емісара Коломойського біля президента. Міндіч регулярно відвідував Ізраїль, куди втік Коломойський після націоналізації "ПриватБанку". а також спілкувався із Зеленським, що підігрівало чутки про їхню дружбу.

Кажуть, що у Коломойського була також думка про можливий шлюб між Тимуром Міндічем і його донькою, але ця ідея так і не втілилася.

Що відомо про справу Тимура Міндіча?