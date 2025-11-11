Умеров отреагировал на слухи о влиянии на него Миндича

Представители САП утверждают, что Тимур Миндич осуществлял незаконную деятельность путем влияния на экс-министра энергетики и экс-министра обороны. Умеров прокомментировал эти заявления.

По информации САП, Миндич успешно проворачивал свои оборудки благодаря личным связям с высокопоставленными чиновниками, в частности экс-министром обороны Рустемом Умеровым, передает 24 Канал.

Смотрите также Есть 2 варианта: политолог предположил стратегию команды Зеленского в "деле Миндича"

Как Умеров отреагировал на слухи о влиянии Миндича?

Вечером 11 ноября в посте в фейсбуке секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что "любые попытки связать его работу в Минобороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны".

Он рассказал, что находясь на посту министра, имел регулярные встречи с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и тому подобное.

В частности, Умеров признал, что встречался с Миндичем. Они обсуждали вопрос о бронежилетах по контракту.

В результате контракт разорвали, потому что продукция не соответствовала требованиям, и ни одного товара так и не поставили.

Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Что известно о деле Миндича?